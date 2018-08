Chi è Costanza Giaconi?

Costanza Giaconi nelle ultime settimane è risultata tra le donne più ricercate sul web. Andiamo a conoscere la fashion designer nata a Firenze il 3 giugno del 1987. Per quanto riguarda le sue misure, è alta 1.71 cm e pesa 57 chilogrammi.

Costanza Giaconi: l’ascesa

Costanza Giaconi è conosciuta in ambito mediatico per via della sua relazione con il conduttore televisivo Federico Russo. Tuttavia, negli ultimi anni si è dimostrata una brava fashion designer ottenendo un buon riscontro anche sui social.

Cresce nella periferia di Firenze per poi trasferirsi, giovanissima, insieme alla sua famiglia nella città di Livorno. In seguito cambia di nuovo casa e termina gli studi a Pistoia, dove ottiene il diploma presso il Liceo Scientifico con il massimo dei voti. Inizialmente, decide di non iscriversi all’Università. Importante sarà la spinta dei genitori e dei suoi amici che la porteranno a frequentare un corso per diventare stilista.

A inizio anni Duemila cominciano le sue esperienze lavorative nel settore della moda. Costanza si occupa della ricerca di tessuti e della diffusione di nuovi materiali per la confezioni di abiti per cerimonie e altre occasioni di tipo mondano.

Il vero “inizio”

Nel 2014 inizia la sua esperienza per Trussardi, tra i brand più noti nel nostro Paese e nel resto d’Europa. E’ allora che ha inizio ufficialmente la sua carriera ufficiale come fashion designer. Realizza lei stessa i primi bozzetti dei suoi abiti da sposa diffondendoli su territorio nazionale.

In poco tempo una delle più apprezzate stiliste italiane. Nel 2015 conosce Federico Russo, che in quel periodo sta iniziando la sua ascesa in televisione. I due iniziano a frequentarsi cercando di mantenere un certo riserbo sulla loro relazione. Nell’aprile del 2016, i due escono allo “scoperto”. Merito di una foto che li ritrae entrambi scambiarsi tenere effusioni durante un evento legato alla moda e che fa il giro del web.

Passioni e futuro

Le sue passioni, oltre a viaggiare e andare al mare, sono la musica e sport come la pallavolo e il pattinaggio artistico, Molto attiva sui social, soprattutto su Instagram.

Nel 2017, Costanza Giaconi compie un viaggio in Messico. In seguito visita altre capitali del Sudamerica per poi concludere il suo tour nella città di New York. L’anno seguente, nel 2018, lascia il suo lavoro per Trussardi e inaugura l’Alpha Studio, società con cui realizza e produce le sue creazioni stilistiche.

Nel mese di giugno del 2018 il suo fidanzato, in occasione di una sua lunga intervista ha parlato di possibile matrimonio nel prossimo futuro.