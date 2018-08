Chi è Emily Ratajkowski?

Continua a far parlare di sè la bella Emily Ratajkowski, modella e attrice nata a Londra il 7 giugno del 1991. Le ultime notizie parlano di un suo “tradimento“.

Emily Ratajkowski, il tradimento

Emily Ratajkowski è un’avvenente donna divenuta famosa soprattutto sui social network grazie alla sua bellezza e alle sue forme sensuali. Modella e attrice, ha recitato in diversi film per il cinema e in alcune serie televisive. E’ “seguita” da più di 18 milioni di follower.

Neanche un anno fa aveva giurato amore alla Juventus postando sui social la maglia personalizzata della Juventus. Aveva partecipato come madrina anche alla presentazione del nuovo logo della squadra torinese,

Adesso, invece, si è registrato un “tradimento” da parte della modella nata a Londra, ma trasferitasi da bambina con la famiglia a Encinitas, in California. Infatti, pochi giorni fa ha pubblicato su Instagram una foto con la maglia della Roma e il numero dieci del fu Capitan Totti. “Daje Roma”, la frase come corredo. La domanda sorge spontanea. I tifosi juventini si sentiranno traditi da lei?

La sua vita

Dopo il trasferimento negli States, Emily trascorre parte dell’adolescenza tra l’Irlanda e la Spagna per poi tornare negli States, dove si diploma alle Belle Arti presso un liceo di San Diego. Inizia la sua carriera come modella già all’età di quattordici anni e firma il primo contratto con la Ford Models, una delle più importanti agenzie di moda al mondo.

Lavora per vari brand di lingerie e compare in molte copertine di riviste maschili. Negli anni Duemila collabora con “Forever 21”, una nota azienda di abbigliamento femminile. Nel 2010, invece, recita nella sit comedy iCarry.

Dopo questa sua prima esperienza come attrice, nel 2013 compare nel videoclip della canzone Blurred Lines, di Robin Thicke. Nello stesso periodo prende parte alle riprese di un altro video tratto da Love Somebody, brano firmato dai Maroon Five.

Emily, nel 2014, fa il suo debutto al cinema con L’amore bugiardo – Gone Girl, un film diretto da David Fincher con protagonista il bravo Ben Affleck. L’anno seguente recita in We Are Your Friends (2015), una pellicola in cui interpreta la giovane Sophie, per poi comparire in un breve cameo in Entourage (2015).

Gli ultimi anni

Emily Ratajkowski si è sposata con il collega Sebastian BearMc-Clard.

Nel 2016 realizza un episodio della serie Easy. Due anni dopo, ottiene un ruolo nella commedia per teenager Come ti divento bella! (2018). Nello stesso periodo recita nel film In Darkness (2018) e, nel mese di luglio dello stesso anno, trascorre le vacanze a Miami insieme al marito. Le foto in cui indossa uno splendido bikini verde fanno il giro del web e testimoniano la perfezione del suo fisico.

Dopo il suo tradimento, tuttavia, chissà se i tifosi juventini adesso vireranno le proprie attenzioni verso Ronaldo e la sua ragazza Georgina Rodriguez.

[Foto: italiapost.it]