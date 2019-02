Chi è il marito di Cecilia Dazzi?

L’abbiamo vista interpretare una marea di ruoli, lasciando il segno in tutti i film in cui ha preso parte. E lo ha fatto da Il Caimano a Bianca come il latte rossa come il sangue, passando per la conquista di uno dei premi di maggior prestigio del cinema italiano come il David di Donatello. Stiamo parlando di Cecilia Dazzi che non è solo un’attrice eclettica, ma anche una donna affascinante. Lei sembra vivere davvero uno dei momenti più belli e intensi sia della sua carriera che per quanto riguarda la sua vita privata.

Il marito di Cecilia Dazzi

Non c’è solo la carriera a rendere soddisfatta Cecilia, che sul piccolo schermo affianca un altro grande e amatissimo artista nostrano come Gianni Morandi, nella fiction L’isola di Pietro. A farla felice, infatti, ci pensa il suo compagno Lorenzo Tersi, noto imprenditore vinicolo romagnolo. Certo, la vita non è stata sempre rosa e fiori per Cecilia e Lorenzo, visto la gravidanza non proprio serena che la Dazzi ha vissuto. Infatti, Ulisse, uno dei gemellini nati dall’unione dell’attrice con l’imprenditore, è purtroppo affetto da labiopalatoschisi, una malattia rara e della quale non si parla abbastanza.

L’importante però è che oggi Ulisse stia bene e che dopo l’operazione sia tornato più forte di prima, per la gioia di papà Lorenzo e di mamma Cecilia. Anche se il percorso è ancora lungo, il piccolo è a buon punto. Ecco il motivo per cui quello dell’attrice con il noto imprenditore è un amore che è uscito, se possibile, ancor più rafforzato da una vicenda così delicata. Del resto, buon sangue non mente e Ulisse, sia che abbia preso dalla mamma che dal papà, sarà sicuramente un bambino forte e pieno di risorse.

Cecilia Dazzi: chi è?

Basti pensare che, se da un lato la LT Wine & Food Advisory, l’azienda di Lorenzo, domina nel settore vinicolo, dall’altro Cecilia Dazzi ha dimostrato di essere non solo una grande attrice. Sì, perché forse in pochi sanno che lei ha anche un passato da cantautrice. Ha infatti scritto brani di successo, dapprima collaborando con Niccolò Fabi per le canzoni Capelli e Lasciarsi un giorno a Roma, e poi scrivendo un pzzo per Giorgia dal titolo Farei di tutto. Insomma, un’artista a tutto tondo.

Cecilia è nata a Roma nel 1969 ed è figlia del produttore Tommaso Dazzi. In molti la ricorderanno giovanissima (poco più che quattordicenne) in uno dei ruoli più belli e significativi per lei, ovvero quello della protagonista del film La famiglia per la regia di un mostro sacro come Ettore Scola.

[Foto: www.rbcasting.com, WineNews]