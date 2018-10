Chi è Lodo Guenzi, il nuovo giudice di X Factor?

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma solamente nel corso delle ultime ore ha assunto il crisma dell’ufficialità. L’edizione 2018 di X Factor Live non vedrà la presenza di Asia Argento che, dopo lo scandalo che l’ha coinvolta, non prenderà parte alla fase finale del programma. Questa la decisione che è stata presa dall’organizzazione di Sky, che ha scelto e comunicato in via ufficiale il nome del sostituto. Si tratta di Lodo Guenzi, sarà lui il quarto giudice che animerà questo show di successo trasmesso da Sky e prodotto da parte di Fremantle.

Lodo Guenzi è il nuovo quarto giudice

Se il nome Lodo Guenzi non vi dice nulla, allora vi diamo un indizio: Lo Stato Sociale. La band che a febbraio ha trionfato al Festival di Sanremo: ecco, Guenzi è il frontman. Il leader del gruppo Lo Stato Sociale, quindi, andrà a colmare il vuoto dopo la decisione di estromettere Asia Argento, affiancandosi a Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Su Sky Uno, quindi, ci starà da stare incollati allo schermo: si parte il prossimo 25 ottobre e si andrà avanti per ben due mesi.

Sky, nella nota ufficiale che è stata diffusa per sancire la nomina di Lodo Guenzi come quarto giudice al tavolo di X Factor, ha confermato in maniera indiretta come la Argento, alla fine dei Bootcamp non prenderà ovviamente parte alla fase decisiva del programma, ovvero quella costituita dai Live.

Lodo Guenzi già protagonista nella seconda puntata delle audizioni

In realtà, tutti gli appassionati di X Factor avevano già avuto modo di ammirare Lodo Guenzi in questo programma. Infatti, il leader dello Stato Sociale era già comparso nel corso della seconda puntata delle audizioni dell’edizione 2018. Per l’occasione, era stato nominato come quinto giudice e, fin dal primo momento, si era subito notato un certo feeling con il pubblico, che l’ha accolto in maniera particolarmente caloroso e non ha lesinato negli applausi. Tra l’altro, Guenzi si è dimostrato molto sicuro di sé stesso e per nulla impacciato nel ruolo di giudice. Guenzi comincerà immediatamente a lavorare insieme al proprio team per riuscire a realizzare un percorso musicale adatto alle loro caratteristiche, con il fine ultimo, ovviamente, di trionfare nell’edizione 2018 di X Factor. A proposito, sapete che sono già aperte le scommesse sul vincitore? Insieme ai giochi di voglia-di-vincere.it, potreste provare a puntare sul vostro talento preferito!

Una notizia che circolava già ad inizio settembre

In realtà, però, è bene sottolineare come la notizia relativa all’estromissione di Asia Argento dal suo ruolo di giudice e dal programma era emersa già durante i primi giorni dello scorso mese. Tutto è iniziato con le accuse lanciate da Jimmy Bennet nei confronti della Argento. Da quel momento, Sky aveva rilasciato un comunicato ufficiale, in cui evidenziava come Asia avesse il placet di guidare la sua categoria fino al termine dei Bootcamp e non oltre. La decisione di Sky, nonostante tutto, non ha ricevuto un grande appoggio da parte del pubblico. Sui social, infatti, tanti utenti hanno sostenuto a gran voce la Argento, chiedendo che rimanesse, così come anche i suoi colleghi giudici hanno avuto diverse manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti.

Tra l’altro, proprio pochi giorni fa, Asia Argento ha rilasciato un’intervista a Massimo Giletti, in cui ha confermato di essere innocente, chiarendo la sua versione sullo scandalo con Jimmy Bennet e chiedendo a gran voce anche il reintegro tra i giudici di X Factor. Sky, però, non l’ha ascoltata.