Chi è Mariangela Eboli, la dolce metà di Checco Zalone?

La moglie di Checco Zalone, Mariangela Eboli, è riuscita nel giro di poco a far mettere la testa a posto al comico più amato d’Italia.

Chi è Mariangela Eboli

Moglie, non-moglie di Checco Zalone, Mariangela Eboli non giro di poco tempo è diventata famosa. Famosa per essere riuscita a far “mettere la testa a posto” a uno dei comici più apprezzati degli ultimi anni. Ma chi è veramente Mariangela Eboli? La moglie di Checco Zalone è un’attrice che spesso ha collaborato con suo marito. Ciò nonostante, la donna ha sempre preferito interpretare ruoli secondari. Le due star sono una coppia estremamente solida: si sono conosciuti quasi 15 anni fa, nel 2005 e si sono sposati dopo 13 anni, nel 2018. Insieme i due hanno avuto due figlie: Gaia e Greta, di 6 e 2 anni.

I film fatti insieme

Come attrice Mariangela, lo dicevamo prima, ha preso parte ad alcuni film in compagnia del marito. Nella fattispecie, Eboli ha partecipato alle pellicole “Che bella giornata” e “Cado dalle nubi”, entrambi campioni d’incasso nel nostro Paese. Il primo film, uscito nel 2011 ha guadagnato la ragguardevole cifra di 43 milioni e mezzo di euro. Con il secondo, il risultato è stato meno travolgente, ma pur sempre importante: Cado dalle nubi ha infatti incassato 14 milioni di euro.

Un amore lontano dai riflettori

Ma qual è il segreto per la riuscita del loro amore? Semplicemente i due attori hanno deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori, lontano dai gossip e dall’interesse dei giornali di cronaca rosa. E sembra proprio che la loro scelta abbia pagato: Checco e Mariangela sembrano davvero felici assieme!