Chi è Nicole, fidanzata di Pinamonti

Ecco chi è Nicole, la fidanzata di Pinamonti. La ragazza 19enne Nicole Confortin è la compagna del calciatore Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone in prestito all’Inter. Qualche giorno fa il bel calciatore ha postato sui social una foto della sua nuova fiamma. Per il momento non abbiamo molte informazioni sulla ragazza, dalle foto però si capisce che è biondissima e bellissima. L’attaccante Andrea Pinamonti ha taggato Nicole Confortin in una delle sua Instagram Stories. La ragazza, che di professione fa la modella, ha già un profilo Instagram molto seguito, con 45mila follower.

Chi è Nicole Confortin, fidanzata di Pinamonti

Nicole Confortin è l’attuale fidanzata del bomber trentino Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter e in prestito al Frosinone. La ragazza ha 19 anni e di professione fa la modella, sul suo profilo Instagram infatti si possono trovare diversi scatti in posa. Sui social è molto seguita ed è definita un’influencer digitale. Ha un profilo Instagram molto attivo ed è molto seguita anche su Facebook.

Nicole Confortin, oltre ad essere la fidanzata di Pinamonti, è una modella con una grande passione per la moda. Di lei non si sa ancora molto, ma dalle foto che posta probabilmente potrebbe lavorare come estetista. Andrea Pinamonti ha taggato la ragazza in una delle sue ultime storie di Instagram dedicandole un cuore.

Andrea Pinamonti e la dedica a Nicole

Dopo che Andrea Pinamonti ha dedicato un cuore alla sua bella Nicole su Instagram, i follower sono subito impazziti. L’attaccante del Frosinone è nato a Cles il 18 maggio 1999 ma vive con la sua famiglia a Tassullo, in Trentino. Proprio qui inizia la sua carriera nel mondo del calcio e ben presto l’allenatore Bruno Tomassini si accorge delle sue qualità. Inizia così l’avventura di Andrea nel Chievo e nel 2014 il bomber arriva all’Inter. Il 17 agosto 2018 arriva al Frosinone dove realizza la sua prima storica rete in Serie A.

[Foto: https://sport.sky.it]