Chi è Rossella Neri, ex moglie di Sossio Aruta?

Grande protagonista di “Uomini e Donne” e della prima edizione di “Temptation Island”, Sossio Aruta è stato anche calciatore a buoni livelli in passato. Ma nella sua storia c’è anche un nome importante, quello di Rossella Neri, la sua ex moglie.

Le polemiche tra Aruta e Rossella Neri

Con Rossella Neri, il tronista di Castellammare di Stabia è stato sposato fino al 2015, da cui ha avuto due figli: Daniel Ciro e Diego. Tra i due, negli ultimi tempi, sono divampate diverse polemiche incrociate, rese pubbliche.

Aruta l’ha accusata di aver avuto una relazione con un collega nella fase finale del loro matrimonio.

Dal canto suo, Rossella Neri, che non ama le luci della ribalta e sulla quale si conosce davvero poco, ha invece criticato l’ex giocatore di non contribuire a pagare gli alimenti dei figli. La querelle sarebbe poi finita in mano agli avvocati.

La querelle sugli alimenti sollevata da Rossella Neri

Di questa situazione Rossella Neri si è già lamentata nel 2017 durante una dichiarazione-sfogo rilasciata a ‘Di Più’.

“Invece di andare in tv, dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli (fonte www.gossip.fanpage.it)”.

Queste le lamentele all’epoca dell’ex moglie di Aruta, che a sua volta replicò: “Vero è che, non appena ho avuto serie difficoltà economiche e un declino calcistico, il tuo amore per me è finito(fonte www.gossip.fanpage.it)”.

(Foto: www.comingsoon.it)