Ecco chi è Sara Scaperrotta, fidanzata di Zaniolo. Il calciatore della Roma che negli ultimi mesi è al centro del gossip per via della mamma social Francesca Costa, ha trovato una nuova fiamma. La fidanzata di Zaniolo si chiama Sara Scaperrotta e si è presentata su Instagram proprio nel giorno di San Valentino. La ragazza entra a far parte così nel mondo delle wags del calcio italiano, dopo che il centrocampista romano ha ufficializzato la loro relazione su Instragram con una romantica storia. Ecco chi è Sara Scaperrotta, fidanzata di Zaniolo.

Sara Scaperrotta, fidanzata di Zaniolo e nuova wag

È ufficiale, Sara Scaperrotta è la fidanzata di Zaniolo. La ragazza ha 19 anni, appena un anno in più rispetto al calciatore romano. La nuova wag del calcio italiano appare molto riservata e posta poche foto sui social. Come il fidanzato Nicolò Zaniolo vive a Roma in zona Eur ed è studentessa in Scienze della moda e del costume alla Sapienza di Roma. A differenze delle sue colleghe wags, Sara Scaperrotta fidanzata di Zaniolo non appare come una ragazza sopra le righe. La sua storia d’amore con il centrocampista della Roma è una relazione normale e riservata, vissuta al di fuori dei riflettori.

I due sono insieme ormai da qualche mese e postano raramente foto insieme sui social. La storia pubblicata da Zaniolo su Instagram è infatti la prima apparizione ufficiale della coppia sui social. In questo modo Sara Scaperrotta è entrata a far parte nell’Olimpo delle wags del calcio italiano. Il giorno di San Valentino il calciatore della Roma ha postato su Instagram alcune immagini della sua fidanzata in un momento di relax, con dei cuoricini e delle scritte d’amore.

Sara Scaperrotta, fidanzata di Zaniolo e studentessa di Moda

Non sappiamo molto della vita di Sara Scaperrotta, fidanzata di Zaniolo. Le uniche informazioni certe sono che la ragazza ama i viaggi ed è una studentessa Scienze della Moda e del Costume presso l’Università La Sapienza. La ragazza sogna di diventare stilista e avere successo nel mondo della moda. Nicolò Zaniolo è il calciatore del momento, che oltre ad aver conquistato il cuore della bella Sara ha fatto breccia anche in quello dei tifosi giallorossi.

Il centrocampista della Roma fa parte della top 5 under 21 della Champions League e la scorsa estate è stato ceduto alla Roma dalla sua squadra di allora, l’Inter. Secondo alcune indiscrezioni anche la Juventus sarebbe interessata a Nicolò Zaniolo. La nuova stella della Roma resterà fedele alla sua squadra o cederà ai corteggiamenti avversari? Staremo a vedere.

[Foto: www.dagospia.com]