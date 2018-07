Ecco chi è Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ultimamente presa di mira dalle critiche sui social per la storia del jet privato.

Chi è Sonia Bruganelli?

Nata nel 1974, ex modella e ora stilista, Sonia Bruganelli è la seconda moglie di Paolo Bonolis. Una laurea in scienze della Comunicazione, un inizio di carriera come redattrice ed oggi è titolare di un’agenzia di casting, la sdl2005, che si occupa di scovare i talenti che poi finiscono nei programmi del marito e non solo. Dal matrimonio con Bonolis ha avuto tre figli: Silvia, quindici anni, Davide, tredici anni e Adele dieci anni. La coppia Bonolis-Bruganelli è definita da molti come ‘inossidabile’ed in effetti sono ormai molti anni che i due sono legati. Le sue passioni per i viaggi, il lusso e i jet privati le hanno procurato non poche grane sui social network.

Gli attacchi sul social

La Bruganelli è molto attiva sui social, dove condivide i vari momenti della sua vita quotidiana: dal suo essere mamma, al fare shopping, alla passione per le scarpe, per i viaggi e i jet privati. Negli ultimi tempi i follower l’hanno attaccata perché, a loro detta, la signora Bonolis ha postato immagini in cui ha ostentato il suo vivere tra agi e lusso.

La Bruganelli ha così replicato a quanti l’hanno attaccata via social: “In sostanza, mi dicono “vai a lavorare”. Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco. Paolo, nei commenti, passa per essere la mia vittima. E, non essendo io un personaggio pubblico, mi considerano solo ‘moglie di’ e danno per scontato che viva a suo carico*”.

In merito alle foto pubblicate dall’aereo privato, ha precisato: “Stare con Paolo mi ha agevolata, ma ora l’aereo privato lo prendo da sola, non devo chiedere a lui*”. Come a dire: essere la moglie di Paolo Bonolis non significa non lavorare e non avere una vita propria. Almeno è così per Sonia Bruganelli.

(Fonte: intervista rilasciata al Corriere della Sera)

(Foto: BitchyF)