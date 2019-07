Rivelazioni choc di Chiara Nasti su Instagram. La popolare fashion blogger e influencer fa sapere ai suoi follower di non bere acqua ormai da 2 anni. “Il mio rimedio contro la cellulite? Non bevo acqua da 2 anni, non è di mio gradimento, bevo solo acqua di cocco e coca-cola’”. La ragazza ha subito replicato agli attacchi sui social, rispondendo ai commenti negativi che non è suo compito fare corsi di formazione sull’alimentazione. L’ex naufraga dell’isola dei Famosi ha replicato a una sua fan, che in un suo scatto ha notato un po’ di cellulite e ha chiesto alla fashion blogger i rimedi per combatterla. Chiara Nasti con la sua dichiarazione su Instagram ha scatenato un polverone.

Il rimedio di Chiara Nasti per combattere la cellulite

Sarebbe dunque questo il rimedio di Chiara Nasti per combattere la cellulite e le smagliature, non bere acqua da 2 anni. Anche tu hai le smagliature e la cellulite, allora mi sento meno sola”, le scrive una fan. La fashion blogger Chiara Nasti risponde così: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiar sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo!”. Il popolo del web subito si accende e accusa la ragazza di mandare un messaggio sbagliato alle persone che la seguono.

Chiara Nasti, seguita da 1.7 milioni di persone, dichiara di non bere acqua da 1/2 anni perché non è di suo gradimento. “Questi sono i ‘bellissimi’ messaggi che trasmettono queste pseudo influencer alle ragazzine, io non ho parole”, scrive una. “Ma come fa a essere viva Chiara Nasti se non beve acqua da due anni?”, scrive ancora un’altra. L’influencer e stilista, però, non si perde d’animo. Nelle Instagram Stories rincara la dose: “Coca-cola tutta la vita”, sottolinea.

La risposta di Chiara Nasti alle accuse dei fan

La fashion blogger Chiara Nasti ha subito replicato alle accuse dei fan, direttamente da Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze. Non bevo acqua da 2 anni, mi sto disidratando…”. Poi, rivolgendosi ai tanti che la seguono, fa sapere: “E’ che mi piace di più la Coca, che cosa ci posso fare? Io non tengo corsi di formazione nelle scuole, vi tengo partecipi della mia vita. La frase ‘che messaggio lasci passare?’ ormai la usate un po’ per tutto. Vi prego. Io già mi immagino bambine che cominciano a bere 12 litri di Coca Cola. Non è così. Applichiamoci su cose più essenziali, più costruttive”.

[Foto: www.funweek.it]