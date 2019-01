Desirée Maldera ha deciso di non allattare il figlio

Dura e decisa la reazione di Desirée Maldera agli attacchi sui social alla sua decisione di non allattare il figlio. L’ex tentatrice di “Temptation Island Vip“, infatti, da poco tempo è diventata madre di un maschietto, chiamato Giancarlo.

A qualche giorno dal parto ha subìto diversi attacchi sui social per la decisione di non allattare il figlio al seno. Desirée Maldera ha reagito con veemenza su Instagram rispondendo così: “Noto che mi rompete sull’allattamento. Sì non allatto per scelta. Non rompete il ca**o”.

Ripetuti attacchi a Desirée Maldera

Oltre che sulla “gestione” del neonato figlio Giancarlo, la Maldera è stata anche criticata perché ha una tata. Ma lei tira dritto e sembra non dare molto peso a questi attacchi. Inoltre, sempre sui social, ha postato diverse foto del suo bambino che, puntualmente, non è piaciuta a molti haters.

In uno di questi le è stato scritto: “Perché pubblichi le foto? E se poi lui un giorno non volesse? Non ci scherzate con questa cosa…”. La replica di Desirée Maldera: “Anche io non volevo andare a scuola ma mia mamma mi ci portava. Si adatterà”.

[Foto: www.isaechia.it]