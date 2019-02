Elisa Isoardi e la relazione con Salvini

La conduttrice RAI Elisa Isoardi torna a parlare della sua relazione con il ministro degli Interni, Matteo Salvini. La storia era seria.

Elisa Isoardi e l’amore per Salvini

Nonostante politicamente non sempre avessero le stesse opinioni, Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno formato una delle coppie più spiate e ammirate in Italia. D’altra parte lei è da anni uno dei volti più noti della tv e lui è ormai da tempo il vero leader della destra italiana. Dopo la fine della loro storia, molte voci si sono rincorse su quale fosse il loro vero rapporto ed Elisa ha voluto dire la sua.

“Con Matteo Salvini la storia più seria”

Elisa Isoardi non ha alcun dubbio a riguardo: la storia con Matteo Salvini era seria. Nel corso di un’intervista Isoardi è stata un vero e proprio fiume in piena e ha dichiarato “Con Matteo Salvini la storia più seria che io abbia mai avuto […]Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato”. Un amore vero, dunque, che è stato vissuto da entrambi alla luce del sole. Il ministro e la conduttrice, infatti, non hanno mai fatto mistero della loro relazione e anche nella separazione le cose sono avvenute sotto gli occhi di tutti.

La foto della discordia

Attorno ai due ex-innamorati, l’attenzione mediatica è cresciuta ancor di più quando si sono lasciati. Della foto divenuta ormai famosa che li ritraeva assieme in un momento di dolcezza se ne sono detto di tutti i colori. Elisa a riguardo ha detto “E’ decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza. […] Non credo di aver mai lanciato messaggi provocatori con quel post perché non ne sarei capace. Mi spiace che questa cosa sia stata montata ad arte”.

Insomma, nonostante la storia tra i due sia finita e Salvini non l’abbia presa bene, sembra che Elisa sia riuscita a voltare pagina. D’altra parte la sua carriera va a gonfie vele e siamo certi che quanto prima riuscirà a trovare di nuovo l’amore.

[foto: gossipblog.it]