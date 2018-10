Elisa Isoardi ha un tumore. La confessione

Elisa Isoardi ha avuto un tumore. Lo ha confessato solo adesso dopo un periodo molto duro in cui ha rischiato di perdere la voce.

Il tumore di Elisa Isoardi

Tutti conosciamo Elisa Isoardi per la sua nuova direzione a La Prova del cuoco e per essere la compagna del Ministro Salvini. A lui aveva dedicato un dolce messaggio. Eppure nessuno conosceva il suo dolore e la sua terribile esperienza. La Isoardi ha raccontato a DiPiù di aver avuto un tumore alle corde vocali. Un polipo stava compromettendo la corda vocale destra non rischio della perdita totale della voce.

La diagnosi è stata molto dura da affrontare, la parola cancro spaventa tutti, che si tratti di una persona famosa o meno. Come successo anche nel caso di Carlotta Lo Greco, Carolyn Smith, solo per citarne alcuni. Nel caso della Isoardi, pur trattandosi spesso di una patologia benigna, si è reso necessario comunque un intervento chirurgico per scongiurare gravi danni all’apparato fonetico. Per tale motivo la presentatrice è stata operata e il polipo è stato rimosso. L’operazione è andata bene.

Una nuova sfida

Dopo l’intervento, Elisa Isoardi la donna ha deciso di lanciarsi in questa nuova sfida che non è facile. Intraprendere il percorso lasciato da Antonella Clerici, figura molto amata dal pubblico. Un gesto difficile il suo ma che ha rappresentato una svolta decisiva per puntare ad altro. Purtroppo gli ascolti non le stanno dando molto vigore. La Rai con questo cambio di conduzione ha toppato. Infatti, il pubblico lamenta la mancanza della Antonellina più adatta al ruolo che le riusciva quasi naturalmente. Magari con il tempo la situazione potrebbe cambiare, ma per adesso la Isoardi non sta raccogliendo il successo di cui avrebbe avuto bisogno.

Dopo l’intervento avuto in anestesia totale, il materiale rimosso è stato analizzato. Si trattava appunto di un tumore benigno. La conduttrice ha dovuto praticare una terapia del silenzio per diversi giorni. Per poi ricominciare l’allenamento alle corde vocali con l’aiuto di un medico logopedista che ancora oggi la tiene in cura per la riabilitazione. Elisa Isoardi ha confessato solo adesso di aver fatto i conti con un tumore. Ed ha parlato anche del momento molto delicato affrontato. Proprio quando il suo compagno di vita stava affrontando un cambiamento che li ha portati sotto i riflettori.

[Foto: https://dilei.it]