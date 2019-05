Eva Grimaldi sposa Imma Battaglia, testimone di nozze Gabriel Garko

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono finalmente sposate dopo 7 lunghi anni di relazione. La showgirl è convolata a nozze con l’attivista politica, in una location da sogno immersa nella campagna laziale e 250 invitati. L’esclusiva è stata affidata alla rivista “Chi”, che racconta le nozze con delle immagini esclusive. Il matrimonio da favola è stato organizzato da Enzo Miccio, che ha disegnato personalmente l’abito da sposa color pesca di Eva Grimaldi. “Stamattina ho tagliato i capelli, li avevo lunghi, ma a Imma piaccio così”, ha raccontato Eva poco prima di convolare a nozze con la sua compagna. Ecco tutti i dettagli del matrimonio dell’anno tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Matrimonio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia organizzato da Enzo Miccio

Il matrimonio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia è stato l’evento dell’anno, organizzato da Enzo Miccio. Abito lungo color pesca per Eva e completo Maschile blu per Imma, alla cerimonia erano presenti tantissimi vip amici delle spose. Tra questi c’erano anche Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Attilio Fontana, Bianca Atzei, Monica Cirrinà, Vladimir Luxuria, Nicky Vendola, Alfonso Pecoraro Scanio. Gabriel Garko è stato il testimone di nozze di Eva Grimaldi, con la quale in passato ha avuto una storia d’amore durata 3 anni. Nonostante il maltempo, la cerimonia si è svolta all’aperto e il ricevimento si è tenuto nel ristorante dello chef stellato Antonello Colonna.

Per quanto riguarda il menù, che dalle prime voci è stato molto gradito, quasi tutti i piatti avevano come ingredienti le patate. “Semplice coincidenza”, fa sapere Antonello, anche se molte persone hanno avuto seri dubbi. Torta nuziale decorata con peonie di 5 piani e, come cake topper, due statuine con le fattezze di Eva e Imma. Il matrimonio della showgirl con l’attivista politica è stata una festa per celebrare l’amore e la gioia di vivere. “Tutti gli amici e i cari presenti sono la nostra grande famiglia. E se questo a qualcuno non sta bene a noi non interessa, per niente”.

Eva Grimaldi sposa Imma Battaglia dopo 7 anni di relazione

La showgirl Eva Grimaldi ha deciso di sposare la sua compagna dopo ben 7 anni di relazione. Le due neo-spose hanno fatto outing durante l’Isola dei Famosi 2017, dove Eva è stata una concorrente. «Mi sento benedetta ad avere Imma, è la mia vita», ha dichiarato l’ex star di Drive In. E ancora: «È meraviglioso avere una relazione bella, trasparente. Incontrare l’amore a 50 anni è una cosa rara e preziosa e a noi è successo». Per Imma Battaglia si tratta del primo matrimonio, mentre Eva Grimaldi è stata già sposata con Fabrizio Ambroso, matrimonio durato 7 anni.

[Foto: www.superguidatv.it]