Fabrizio Corona, finita la storia d’amore con Silvia Provvedi

È ufficiale. La storia d’amore tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sarebbe giunta al capolinea. La notizia è stata rivelata pochi giorni fa da Gabriele Parpiglia nelle sue Instagram Stories. Silvia, la sorella bruna delle Donatella, avrebbe già un nuovo fidanzato. Il suo nome è Federico Cimirri, deejay ed ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Quanto a Fabrizio Corona, è stato più volte avvistato con Zoe Cristofoli, la 22enne soprannominata “la tigre di Verona” che secondo alcune voci sarebbe la sua nuova fiamma.

Fabrizio Corona non parteciperà al GF VIP

Fabrizio Corona avrebbe dovuto partecipare al GF Vip con Silvia Provvedi, ma dopo la loro rottura arriva la smentita definitiva. Lo stesso Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, ha confermato che l’ex re dei paparazzi non farà parte del cast ufficiale. “Era una storia finita da tempo, trascinata come quelle storie che fai di tutto per tentar di salvare ma dentro te sai già che è finita”, queste le parole di Parpiglia. Solo qualche mese fa Fabrizio Corona era deciso a convolare a nozze con la sorella bruna delle Donatella.

Ma ora le cose sono cambiate e i due avrebbero entrambi una nuova vita. Silvia Provvedi è stata avvistata in barca insieme a Federico Cimirri, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Anche se i due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, già si parla di un possibile flirt. Una cosa è certa, tra la cantante delle Donatella e Fabrizio corona la storia d’amore è giunta al capolinea.

Zoe Cristofoli, la nuova fiamma di Fabrizio Corona

È soprannominata “la tigre di Verona”, la bella 22enne che secondo alcune indiscrezioni sarebbe la nuova fiamma di Fabrizio Corona. Dopo la rottura con Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi è già pronto per tornare in pista, e lo fa con una ragazza da 237 mila follower. Secondo il settimanale Diva e Donna, la passione sarebbe scoppiata in Puglia dove Fabrizio stava trascorrendo le vacanze con il figlio Carlos, avuto da Nina Moric. Lui e Zoe si sarebbero conosciuti per motivi di lavoro, e da quel momento sarebbe iniziata la loro relazione.

[Foto: http://www.donnaglamour.it]