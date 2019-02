Federica Spano ha una nuova relazione?

Per una delle sfortunate protagoniste di “Uomini e Donne”, Federica Spano, si potrebbero aprire le porte di un nuovo amore.

Federica Spano in compagnia di un ragazzo

Dopo la delusione della mancata scelta da parte di Andrea Cerioli, che le ha preferito Arianna Cirrincione, Federica Spano ha lasciato il programma di Maria De Filippi piuttosto affranta. Ma questo non sembra averle fatto perdere il sorriso.

Infatti in una foto postata su Instagram da un ragazzo il cui nickname è @cirby_joker si nota chiaramente che quest’ultimo stringa la mano della ragazza (taggata nella story) e la didascalia della stessa immagine inizia con un aggettivo eloquente “Mia”.

Nuova storia d’amore?

La foto è stata diffusa dal portale “IsaeChia” e, come sottofondo a tutto questo dolce contesto, è stata inserita anche la canzone “Arrivi tu” di Alessandra Amoroso.

Nessuno dei due, fino ad ora, ha manifestato una posizione su questo scatto né confermando né smentendo ma da ciò che si vede non sembrano esserci molti dubbi. Di questo ragazzo in compagnia di Federica Spano, per adesso, si sa solamente che è un hairstylist.

(Foto: www.sportfair10.it)