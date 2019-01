Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, conquista il web

Moglie e madre di calciatori. Parliamo di Francesca Costa, moglie dell’ex calciatore Igor Zaniolo e madre di Nicolò, giovane promessa del calcio italiano. Da molti è stata definita una sexy mamma per le foto postate sul social Instagram, dove appare in gran forma e pronta a tifare per il figlio.

Francesca Costa: sexy mamma alla conquista del web

Francesca Costa è la madre di Nicolò Zaniolo, classe 1999, centrocampista della Roma e della nazionale Under-21 italiana con un trascorso nell’Inter. Costa è la prima tifosa del figlio e sul social ha molti follower pronti a commentare le sue foto e i post pubblicati.

La mamma di Nicolò, 41 anni, condivide su Instagram foto e video inerenti la sua quotidianità e i commenti fioccano in maniera esponenziale. Sull’appa fotografica sta conquistando un grande spazio e ai suoi follower non è passata inosservata la sua bellezza testimoniata dai scatti che la riprendono anche in costume.

Francesca Costa, il tifo per la Roma e il figlio

In una intervista alla Gazzetta ha parlato del suo storico tifo per la Roma e Francesco Totti e di quanto sia stata orgogliosa nell’apprendere che suo figlio avrebbe giocato nella squadra a lei tanto cara: “L’ho sempre ammirato in campo, ma anche per la beneficenza che fa senza dire nulla. L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. È venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: ‘Ma che piangi per me?’. Io non riuscivo a parlare. Nicolò mi ha detto: ‘Ma che figure mi fai fare?’.

E proprio di suo figlio ha detto: “Da bambino tifava Juventus ma non è mai stato un tifoso sfegatato. Il momento più difficile è stato quando la Fiorentina ha chiamato mio marito per avvertirlo che Nicolò era stato tagliato dalla Primavera. Io scoppiai a piangere perché sapevo come avrebbe reagito mio figlio. Piangeva. Lo abbiamo visto star male. Poi Igor è stato lungimirante e lo ha portato via da Firenze. Perché la Viola avrebbe voluto girarlo a qualche società satellite. Ed è arrivata l’Entella. Quello è stato un bel periodo”. Vi è da aspettarsi che Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, riservi altre sorprese social e prosegua nella sua conquista del web.

(Foto: Golssip)