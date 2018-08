Gianluca Vacchi balla la Kiki Challenge sui tacchi a spillo

Gianluca Vacchi, noto per i suoi simpatici e stravaganti video in cui si esibisce in balletti scatenati assieme a bellissime ragazze, è tornato per ballare la Kiki Challenge sui tacchi a spillo.

Gianluca Vacchi e la Kiki Challenge sui tacchi a spillo

L’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, che spopola sui social con i suoi balletti sexy, torna a stupire i suoi fan con una nuova ‘performance’. Vacchi ha deciso di cimentarsi nella Kiki Challenge, un balletto improvvisato sulla canzone “In My Feelings” del rapper canadese Drake.

Vacchi non poteva non interpretare alla sua maniera la Kiki Challenge: nel video indossa un costume intero da donna, occhiali stile lolita, tacchi a spillo e un grande cappello di paglia. L’esibizione ha fatto il pieno di like e superato oltre 4 milioni di visualizzazioni sul social.

Gianluca Vacchi balla con la fidanzata: il video

Nel finale di video lo accompagna anche la fidanzata Sharon Fonseca e i due sembrano a loro agio nel ballare assieme. Colpisce, soprattutto, come l’imprenditore riesca a muoversi in maniera disinvolta sui tacchi pur essendo un uomo.

Nel post che accompagna il balletto, l’imprenditore ha scritto: “This is the real ‘Kiki challenge’…i dare you to do it and laugh at yourself….life is a joke…smile”. La vita, per Gianluca Vacchi che balla la Kiki Challenge sui tacchi a spillo, è uno scherzo e bisogna sorridere.

(Foto: Rumors.it)