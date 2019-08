Giulia De Lellis e Andrea Iannone, convivenza in arrivo

Giulia De Lellis e Andrea Iannone annunciano la convivenza, lo svela la stessa showgirl e influencer su Instagram, rispondendo alle domande di un follower: non fa più mistero della convivenza. I due vip social stanno insieme da pochi mesi, eppure è stato amore a prima vista, così tanto che sono andati subito a convivere. La ex concorrente di Uomini e Donne e l’ex di Belen Rodriguez hanno trovato subito l’intimità necessaria per vivere sotto lo stesso tetto a Lugano.

Giulia De Lellis e Iannone, convivenza annunciata su Instagram

Giulia De Lellis e Iannone sono andati a convivere a Lugano, dove Iannone ha preso casa tempo fa e dove i due sono stati visti insieme per la prima volta quando De Lellis abitava ancora a Verona, la città dell’ex fidanzato e tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Giulia De Lellis si è lasciata con Andrea Damante ad aprile e poche settimane fa, in occasione dell’annuncio dell’uscita del suo libro, ha rivelato che il motivo della rottura è stato il tradimento dell’ex tronista. Ma alla fine Giulia ha fatto presto a scordarsi dell’ex, cadendo dopo poco tra le braccia di Andrea Iannone, di cui è innamoratissima.

L’influencer ha postato una foto romantica con lui sul social e parte la raffica di commenti e complimenti. Qualcuno le chiede se convivono e lei risponde: “Si, dal primo giorno forse“. Insomma, è ufficiale, i due condividono lo stesso tetto d’amore. Giulia De Lellis, originaria di Ostia, ha cambiato totalmente vita e abitudini: prima si è trasferita a Verona per Andrea Damante e adesso è la volta della Svizzera insieme a Iannone, che di mestiere fa il pilota.

Giulia De Lellis, la convivenza dopo Damante

“Giulia si vede che sei felice e tutto questo grazie al tuo Andrea che ogni giorno ti rende sempre più felice e insieme siete stupendi e super innamorati”, commenta un utente sognante. “Siete di una bellezza imbarazzante, il vostro amore e la vostra felicità si vedono da lontano”, scrive ancora qualcuno. Giulia De Lellis sembra essersi definitivamente ripresa dal tradimento di Andrea Damante, e adesso è pronta a vivere la sua storia d’amore con Andrea Iannone.

