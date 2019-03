Finita la love story con Elisa Isoardi, il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini è già stato “pizzicato” in giro con un altro amore.

Francesca Verdini il nuovo amore di Matteo Salvini

E tanto per restare in tema con la politica la sua nuova partner non è proprio estranea a questo mondo essendo Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis. Francesca ha 26 anni, lui 46.

Venti anni di differenza ma che non creano problemi al loro amore, anzi. A scoprirli a passeggiare come due fidanzatini mano per la mano è stato il settimanale “Chi”.

Ma i paparazzi hanno avuto ulteriore occasione, molto recentemente, per non farseli sfuggire in quanto la coppia è stata beccata al cinema per assistere alla prima proiezione del film “Dumbo”.

Salvini fa sempre parlare molto di sé

Il nuovo amore di Salvini Francesca Verdini ha un fratello e una sorellastra, avuta dal padre Denis durante il suo primo matrimonio. Studia alla Luiss e la sua aspirazione è quella di diventare prodruttrice cinematografica.

Per Matteo Salvini dunque, sempre molto attivo e presente sui social network come Facebook e Instagram, è riscoccata la scintilla dell’amore dopo l’ormai lontano divorzio con la moglie Fabrizia Ieluzzi e le successive storie fino ad Elisa Isoardi.

Il Ministro sta facendo parlare molto di sé per il ruolo che ricopre ed essendo protagonista sulla scena politica italiana. Soprattutto per quel che riguarda la gestione dell’immigrazione.

Attività che l’ha portato al centro di polemiche e di indagini della magistratura ma anche di tanto sostegno alla sua azione, fin dalla vicenda della nave Diciotti.

(Foto: www.oggi.it)