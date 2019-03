Le gemelle Tantot infiammano Instagram

Continua ad impazzare su Instagram la febbre “gemelle Tantot”, le due giovani imprenditrici che hanno fondato un brand di bikini, divenuto molto famoso: Khassani Swimwear.

Il profilo molto social delle gemelle Tantot

Le gemelle Tantot, 23 anni, non fanno mai mancare la loro costante presenza su quello che ormai è divenuto uno dei social network più seguiti in assoluto. Foto bollenti, fisico e curve mozzafiato in bella vista per quelle che, proprio per la loro fulminea avvenenza, sono state definite “Le bombe di Bordeaux”.

Modelle dei loro costumi da bagno

E gli effetti non tardano ad arrivare con circa due milioni di followers su Instagram che, in questo caso, è il social più adatto per esporre le qualità fisiche delle gemelle Tantot, all’anagrafe Mathilde e Pauline Tantot.

Ma in loro c’è anche tanta capacità visto che la linea di costumi da bagno Khassani Swimwear procede a gonfie vele. L’aspetto singolare ma che in questo caso non sorprende è che sono loro stesse le modelle dei loro prodotti. In effetti chi mai le potrebbe sostituire?

(Foto: www.corrieredellosport.it)