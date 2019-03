Luca Onestini e Ivana Mrazova: il gossip

Sembra ormai prossima a convolare a nozze la love story tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, ex protagonisti del “GF Vip”. Una importante conferma di questa sensazione si è avuta a San Valentino.

A quando le nozze tra Luca Onestini e Ivana Mrazova?

Nel giorno degli innamorati, infatti, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono scambiati messaggi al miele sui loro profili social proprio per vivere insieme una giornata dal significato particolarmente importante per tutte le coppie.

Sotto questo aspetto è apparsa emblematica la frase di Onestini rivolta a Ivana Mrazova il 14 febbraio scorso sempre via social: “E visto che la vita non regala niente, io ti regalo il cuore e resto tuo per sempre” ??#UomoFortunato Questo week end sorpresa ! Ti prendo e ti porto via”.

In tanti hanno letto una sorta di dichiarazione d’amore attraverso questo dolce messaggio, che potrebbe sfociare ben presto addirittura in una proposta di matrimonio.

Una relazione idilliaca tra i due

Entrambi non si sono mai mostrati contrari a questa evoluzione del loro rapporto. Anzi. Più volte hanno infatti dichiarato la volontà di diventare marito e moglie. Quel che è certo è l’idillio della storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Lo conferma anche un altro messaggio della ragazza su Instagram apparso diverse settimane fa: “Oggi sono 17 mesi che i Nostri sguardi si sono incrociati per la Prima volta. 510 giorni… 12.240 ore!!! E una delle cose più Speciali che abbiamo è che ci capiamo con uno sguardo.. un’empatia così Forte… Non pensavo che le donne potessero capire gli uomini e viceversa. Ma quando c’è questo, c’è tutto. Per non parlare di quei sorrisi che mi regali Ogni giorno”.

(Foto: www.iltempo.it)