Maddalena Corvaglia, foto con il fidanzato Alessandro Viani

Maddalena Corvaglia ha un nuovo amore: Alessandro Viani. I due sono stati paparazzati insieme a Milano. Chi è lui?

Maddalena Corvaglia, foto con il fidanzato

Maddalena Corvaglia ha un nuovo fidanzato. “Torna a vivere” la Corvaglia, dopo la rottura della storia con Stef Burns. Ora è il turno di Alessandro Viani con cui avrebbe una frequentazione già da diversi mesi e con il quale ora è uscita finalmente allo scoperto. E’ stato il giornale Chi ha rivelare la notizia con le foto dell’uncontro tra i due a Milano, dove sembra che abbiano una certa complicità. Pare che il merito della coppia sia dovuto a Samantha Crippa. Si tratta di una coreografa di Striscia la Notizia, con cui Maddalena è ancora in contatto da quando faceva la velina del noto tg satirico.

Ma di quest’uomo non si sa praticamente nulla, dato che è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Tuttavia la notizia non è sfuggita ai paparazzi che da subito si sono messi all’opera per sapere .

Chi è il nuovo amore?

Che cosa si sa dell’uomo che ha rubato il cuore alla salentina Maddalena Corvaglia? Di certo ci sta solo che ha cinquantanni, che ha due figli grandi avuti da un matrimonio precedente e che è direttore di un’agenzia immobiliare a Milano. Pare che i due si siano fidanzati da subito e che lui abbia addirittura trascorso il Natale con lei dove ha conosciuto la figlia, Jamie.

Durante il primo matrimonio Maddalena Corvaglia si era trasferita negli Stati Uniti per poi ritornare nella città meneghina subito dopo la separazione. La storia d’amore con Alessandro è stato un nuovo inizio. La stessa modella ne ha parlato per la prima volta durante un’intervista al giornale Chi descrivendolo come un uomo su cui contare, ma anche generoso e protettivo. Un bravo papà. Poi ha parlato del rapporto che ha con la figlia e che si comporta come se fosse figlia sua, anche se Jamie un padre vero lo tiene. Il fatto che fosse ben voluto anche dalla figlia era una condizione necessaria per poter andare avanti con il loro rapporto.

Ora la modella bionda è molto più sicura e matura. Lei ha dichiarato che Alessandro è l’uomo che lei ha sempre cercato. Un velo di malinconia emerge quando parla del primo matrimonio. La Corvaglia ha affermato che l’ex marito resterà sempre un pezzo importante della sua vita che non dimenticherà mai.

