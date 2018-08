Malore per Elettra Lamborghini: colpa dello stress

Malore per Elettra Lamborghini. La giovane ereditiera è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza e in questo momento sta facendo degli accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni la colpa sarebbe dello stress, come ha scritto la stessa Elettra in una delle sue Instagram Stories. “Lo stress mi ha inviato il conto”, ha scritto la ragazza in una delle sue storie. Tutti i fan sono preoccupati per le sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini su Instagram “Lo stress mi ha inviato il conto”

Ebbene sì, anche le ereditiere possono essere stressate o affaticate. E può accadere anche a Elettra Lamborghini, che ha documentato il suo malore su Instagram. Dopo aver chiamato un’ambulanza la ragazza è stata trasportata in ospedale, dove si trova ancora adesso. Pochi giorni fa Elettra aveva informato i suoi fan di avere febbre e sentirsi molto stanca. La star dei reality show internazionali ha fatto preoccupare tutti i suoi fan con le sue ultime stories su Instagram. Un’immagine in particolare ritrae il braccio della ragazza con una flebo attaccata, con la scritta “Lo stress mi ha inviato il conto”.

Elettra Lamborghini sta meglio e ringrazia i fan

Subito dopo il malore, Elettra Lamborghini ha iniziato a essere bombardata dai messaggi dei suoi fan. Ma l’ereditiera ha subito tranquillizzato i suoi followers con un post su Instagram “Mi sto riprendendo, grazie davvero a tutti”.

Nonostante le parole di conforto, tutti i fan di Elettra sono ancora molto preoccupati per le sue condizioni di salute, e non fanno altro che inviare messaggi per avere aggiornamenti.

Le cause del malore ancora non sono state rese note. Potrebbe essere stato il caldo a causare il malessere, oppure lo stress dovuto ai numerosi impegni della star. Dopo l’uscita del suo primo singolo “Pem-Pem” Elettra è stata molto impegnata con tantissimi eventi e in questo periodo stava lavorando ad un nuovo brano. Dovrebbe essere ospite oggi al Festival Show di Jesolo, ma dato il suo malore ancora non è stata confermata la sua presenza. Alcune indiscrezioni parlando di un brutto periodo per Elettra Lamborghini, causato probabilmente da problemi di cuore.

[Foto: https://dilei.it]