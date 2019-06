Martina Nasoni vince il GF 16, ecco come spenderà i 100 mila euro

Martina Nasoni è la vincitrice del GF 16, che si è aggiudicata il premio finale di 100 mila euro. La bella ragazza 21enne di Terni è riuscita a conquistarsi la fiducia del pubblico, che puntata dopo puntata, ha deciso di portarla in finale e farla vincere. Il Grande Fratello 16 è durato ben 63 giorni, e anche quest’anno non sono mancate le polemiche e i litigi. Martina Nasoni ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove racconta che utilizzerà i 100 mila euro vinti al GF per aiutare la sua famiglia.

Martina Nasoni GF 16, “La ragazza dal cuore di latta” di Irama

Martina Nasoni si racconta dopo aver vinto il GF 16, ecco come spenderà il premio di 100mila euro. “Aiuterò i miei genitori, li ripagherò in parte di tutti i sacrifici che hanno fatto per me”, ha raccontato la ragazza ancora indecisa sul suo futuro: “Non so ancora cosa ne verrà da questa vittoria. Ho fatto dei corsi di recitazione, vedremo se succederà qualcosa”. La ragazza è conosciuta al pubblico anche come “la ragazza del cuore di latta” che ha ispirato la canzone di Irama. Il testo della canzone infatti si ispira proprio alla sua storia personale e alla cardiomiopatia ipertrofica da cui è affetta sin da bambina”.

La ragazza inoltre ha raccontato di aver partecipato al Grande Fratello 16 per puro caso, senza l’obiettivo di diventare famosa. Quando ha partecipato ai casting per il reality show aveva appena deciso di fare un corso di recitazione. “Mi sono detta: proviamo, perché no? Non l’ho fatto per diventare famosa, ma per fare un’esperienza diversa”.

Martina Nasoni vince il GF 16 “Con questi soldi aiuterò la mia famiglia”

Martina Nasoni, vincitrice del GF 16, ha deciso dunque di aiutare la sua famiglia con i 100 mila euro che ha vinto al reality show condotto da Barbara D’Urso. La ragazza 21enne racconta anche di aver conosciuto Irama e di avergli raccontato la storia della sua malattia al cuore. “Ho conosciuto Irama grazie a un amico comune, chiacchierando gli ho raccontato della mia cardiomiopatia ipertrofica per cui ho dovuto mettere un pacemaker, è una cosa privata ma che non mi sono mai vergognata di raccontare”, ha confidato Martina ripercorrendo il primo incontro con il cantante: “Lui è rimasto colpito e ha messo la mia storia nella canzone, anche se il riferimento al padre violento per fortuna è solo una sua fantasia”

