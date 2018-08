Martina Sebastiani e Andrea dal Corso pubblicano il bacio sui social

È ufficiale, Andrea dal Corso, ex concorrente di Temptation Island e la tentatrice Martina Sebastiani stanno insieme. La prova della loro storia d’amore sarebbe il bacio pubblicato sul profilo Instagram della ragazza. Anche la didascalia della foto non lascia dubbi: “Ciao dal Mocassino Party. In love direi”. Dopo aver partecipato al programma televisivo Temptation Island la bella 30enne ha deciso di dire addio al suo fidanzato Gianpaolo Quarta, e ufficializzare la storia d’amore con il suo tentatore.

Martina Sebastiani e Andrea dal Corso, l’attacco degli haters

Dopo che Martina Sebastiani e Andrea dal Corso hanno ufficializzato la loro love story sui social, sono volati i primi commenti negativi degli haters. A quanto pare il web non ha preso bene la storia d’amore tra i due concorrenti di Temptation Island, che dopo aver fatto una vacanza a Ibiza sono volati a Belluno.

Qui, sulle Dolomiti hanno partecipato a un party esclusivo che avrebbe scatenato il bacio galeotto. La foto postata sui social di Martina Sebastiani non lascia molti dubbi, la storia con il fidanzato Giampaolo Quarta sarebbe giunta al capolinea.

Martina Sebastiani e Andrea dal Corso, il passato da ex obeso di lui

Andrea dal Corso, sopranominato Andrew nel programma Temptation Island, ha rilasciato inoltre numerose dichiarazioni sul suo passato da ex obeso. L’ex tentatore ha risposto a una domanda di un suo follower, dichiarando di essere arrivato a pesare 130 chili. “Vincere l’obesità ti rende forte e fiero di te stesso, non per ciò che sei diventato ma per il percorso arduo che dovrai riuscire a sostenere. Non tutti ce la fanno, anzi: la forza di volontà necessaria è parecchia”. Queste le parole di Andrew, che oggi mostra a tutti un fisico asciutto e in forma.

L’ex concorrente di Temptation Island ha anche consigliato alle persone che lo seguono di essere sempre determinati nella vita e fissare degli obiettivi da raggiungere.

Andrea dal Corso e Martina Sebastiani si godono dunque la loro estate di passione.

[https://www.chedonna.it/]