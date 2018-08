Matrimonio Vincent Cassel e Tina Kunakey: il racconto dell’attore

Matrimonio in arrivo per l’attore francese Vincent Cassel (51 anni) che a Biarritz sposa la modella Tina Kunakey (21 anni). L’attore ha parlato delle sue seconde nozze in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Vincent Cassell ritrova l’amore con la giovane modella Tina Kunakey

È uno degli attori francesi più noti a livello mondiale, ex marito dell’attrice Monica Bellucci, dalla quale ha avuto due figlie, e con una vita da single che, all’improvviso, si è conclusa grazie all’incontro con la modella Tina Kunakey.

Vincent Cassel proprio non ci pensava a innamorarsi di nuovo: “sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare: da adesso in avanti sarò single”, ha confidato l’attore a Vanity Fair. “Poi però mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, ma è successo. E lei è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato”.

Un colpo di fulmine ha spazzato via la differenza d’età

Vincent Cassell nell’intervista ha raccontato come è nata questa storia, ha parlato di quanto Tina sia “intelligente, una con due palle così” e della differenza d’età che intercorre tra loro (lui ha 51 anni, lei ne ha 21). Il loro amore è sbocciato all’improvviso e i due non si sono soffermati troppo in merito alle loro età perché, ha affermato l’attore, “non puoi scegliere di chi innamorarti”.

In questi giorni fervono i preparativi per le loro nozze nella nota località turistica francese di Biarritz: “Ho capito di essermi innamorato il giorno dopo averla conosciuta”, ha detto Cassell. “Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così. E quando ho scoperto quanti anni avesse e che suo padre era nel panico perché non era tornata a casa in orario, le ho detto: ‘Fammi incontrare tuo papà a pranzo’. E subito dopo ho pensato: ‘Ma che mi è venuto in mente? L’ho appena incontrata. Non sapevo perché lo stessi facendo, anzi ero convinto che non fosse una buona idea, ma lo stavo facendo lo stesso”.

Ecco perché sposo Tina

In merito alle ragioni del sì, Vincent Cassel ha le idee chiare: “È una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme. È anche per dire ‘Ti amo e voglio che lo sappia il mondo intero’”. Tanti auguri a Vincent Cassel e Tina Kunakey per il loro matrimonio!

(Foto: Corriere della Sera)