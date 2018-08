Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati

Il comico Maurizio Battista annuncia sul suo profilo Facebook la fine della sua relazione sentimentale con Alessandra Moretti.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti: fine di un amore

Maurizio Battista è famoso per i suoi divertenti sketch e per gli spettacoli di cabaret che ha portato in teatro e in televisione. Situazioni assurde, strane e paradossali hanno sempre fatto parte del suo repertorio. Questa volta, però, ha dovuto fare i conti con la realtà, annunciando la fine della sua love story con Alessandra Moretti.

E l’ha fatto pubblicando un video messaggio su Facebook, dove ha spiegato ai fan che con la sua compagna era ormai finita. “Purtroppo, spesso le relazioni terminano” si può ascoltare nel suo accorato appello, “e questa è terminata per colpa mia“. Una vera e propria ammissione, quella di Battista, che si è assunto la responsabilità di quanto accaduto.

I motivi

Perché, stando ad alcuni rumor finora non confermati, pare che ci siano stati alcuni tradimenti da parte del comico romano che hanno causato la fine della sua relazione. Un rapporto che sembrava indissolubile e da cui però è nata Anna. Lei, una dolce bambina di due anni, é il frutto dell’amore tra Battista e Alessandra.

Anche la Moretti ha usato i social network per comunicare la propria versione dei fatti. In un primo momento c’è stato un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook in cui ha sottinteso a presunte infedeltà da parte del suo partner. Ed è stato proprio questo post a invogliare Battista a registrare il suo video messaggio, dove ha cercato, in qualche modo, di spiegare la sua versione dei fatti.

Però, in un secondo momento, Alessandra ha pubblicato, sempre sui social, una foto, quella della sua bambina, che vale più di qualsiasi spiegazione. Nella didascalia che accompagna lo scatto, infatti, si possono leggere queste parole: “E nessun altro“. Una frase che lascia pochi dubbi e che, a un’analisi neanche tanto attenta, dimostra che ormai nella vita della Moretti ci sia spazio solo per la piccola Anna.

La carriera del comico

Battista è un comico affermato, apprezzato sia in teatro che in televisione. La sua carriera è iniziata nei primi anni Novanta quando, giovanissimo, si esibiva nello storico Seven Show con Teo Mammucari. Poi il successo al cinema con una serie di film diretti da Giovanni Veronesi e Pupi Avati e in trasmissioni come Colorado, fino alla definitiva consacrazione. Antonio Ricci, infatti, l’ha voluto alla conduzione, insieme al simpatico Leonardo Pieraccioni, di Striscia la Notizia.

Negli ultimi anni Battista ha sempre avuto un filo diretto con i suoi fan, cui ha raccontato tutto, dalla politica alla cronaca, dagli avvenimenti mondani a quelli sportivi. Nel suo ultimo messaggio su Facebook abbiamo scoperto la sua anima più sensibile. E’ quella di un uomo che ha voluto condividere con i suoi ammiratori una parte della sua vita privata. Un comico, certo, che ha sempre avuto il gusto per il paradosso ma che, questa volta, si è tolto la maschera mostrandoci la sua fragilità.

