Terribile avventura per Mia Khalifa colpita durante una partita di hockey. La pornostar americana-libanese ha ricevuto un colpo al seno durante una partita di playoff dei Capitals.

La disavventura di Mia Khalifa

E’ stata la stessa Mia Khalifa a raccontare l’episodio che le è capitato. «Ho afferrato il mio petto e non volevo lasciarlo perché se lo avessi fatti sentivo che il sangue sarebbe stato ovunque».

Sono queste le parole utilizzate da una delle più celebri pornostar che si è “lasciata andare” sul canale web PornHub. «Ero seduta dietro il vetro durante la partita, mi ha preso così alla sprovvista – continua Mia – Non avevo idea che sarebbe arrivato contro di me. Il mio seno sinistro si è sgonfiato e ora dovrò operarmi per sistemarlo».

La 25enne ha raccontato così il dramma vissuto durante una partita di playoff dei Capitals durante la quale è stata colpita in pieno sul .

Le conseguenze del “colpo”

Mia Khalifa, adesso dovrà essere operata. L’intervento chirurgico si è reso necessario per sia per preservare la sua salute che per il proseguo della sua carriera.

La pornostar americo-libanese ha dato la notizia direttamente su Instagram. Lo ha fatto pubblicando le foto del disco e di se stessa subito dopo l’infortunio. Molti i commenti scritti da parte dei 9 milioni di fans.

[Foto: Il messaggero]