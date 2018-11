Monica Giandotti. Chi è?

Monica Giandotti è una famosa giornalista sportiva. E’ sposata con Stefano Cappellini e dopo la sua prima gravidanza è diventata mamma del piccolo Giulio.

Monica Giandotti in gravidanza. Chi è?

Monica Giandotti è attualmente un volto noto di RaiTre. La giornalista ha 40 anni e un fisico mozzafiato. Ha iniziato la sua carriera giornalistica sin da ragazza lavorando per reti locali a Roma. Nel 2000 è diventata inviata del notiziario di Canale 10 e ha iniziato a dedicarsi a speciali sulla politica. Nel 2003 è arrivato il primo notiziario nazionale e nel 2006 è approdata alla Rai, prima in Rai Utile e poi con Michele Santoro ad Anno Zero. Uno dei servizi realizzati proprio nell’ambito di questo programma è ‘La peggio gioventù’ che racconta le nuove generazioni.

Monica Giandotti è laureata. Ha conseguito un master in Diritto europeo e un dottorato di ricerca presso l’Università di Teramo. La sua carriera ha conosciuto un importante punto di svolta grazie al suo lavoro al Tg3 come anchorman e con Agorà Estate. Si è sempre detta molto entusiasta del suo lavoro e delle possibilità che ha trovato in questo settore, oggi non certo difficile per molti giovani che approcciano alla professione. La scelta di lavorare ad un talk-show come Agorà Estate è stata dettata anche dalla voglia di realizzare qualcosa di diverso dai soliti salotti presenti nell’ambiente televisivo. Ed anche in un orario anche molto diverso, solitamente dedicato all’intrattenimento e non all’informazione.

Un episodio che l’ha coinvolta, che in molti ricorderanno nel 2010, è stata l’aggressione subita a Genova. L’inviata era lì per raccontare la situazione dei lavoratori della Fincantieri. Gli operai però si sono alquanto “scaldati” ed è scoppiata una rissa. Una situazione veramente delicata che l’ha vista protagonista ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. La giornalista continua la sua scalata al successo. Presto con suo marito potrebbero decidere di diventare nuovamente genitori e quindi affrontare una seconda gravidanza. Per adesso sono tutti e due impegnatissimi nel lavoro, il suo compagno infatti è un giornalista de Il Messaggero. Entrambi sono quindi impegnati con la loro carriera, ma nella vita tutto è possibile.

[Foto: https://telegiornaliste.freeforumzone.com]