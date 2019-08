Morta Nadia Toffa, il saluto dei colleghi su Facebook

Nadia Toffa si è spenta il 13 Agosto dopo aver lottato per quasi due anni contro la sua malattia. La conduttrice del programma televisivo Le Iene si era sentita male a inizio dicembre 2017 ed era stata subito trasferita al San Raffaele di Milano. Due mesi dopo era tornata in televisione spiegando al pubblico il motivo della sua assenza. ‘Non mi vergogno nemmeno del fatto che ora porto la parrucca, è più bella dei miei capelli’, queste erano state le parole della Toffa.

Morta Nadia Toffa, dopo 2 anni di lotta al cancro

Nadia Toffa aveva solo 40 anni, festeggiati da poco. Ad annunciare la sua morte è stato lo staff del programma televisivo Le Iene, con un post su Facebook. A Marzo 2018 Nadia era stata ospite da Silvia Toffanin e aveva annunciato che il tumore era tornato. una sfida che magari posso non vincere, ma l’importante è mettercela tutta, combattere’, queste erano state le parole di Nadia Toffa. La quale aveva anche dichiarato di non voler fare pena a nessuno, confessando di piangere solo con i suoi amici. In questi mesi aveva condiviso il suo percorso sui social, facendo suo il motto ‘Non siamo malati, siamo guerrieri’. In questi giorni sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi.

Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi e tanti altri personaggi televisivi hanno scritto parole d’affetto per Nadia. Mara Maionchi scrive su Facebook: “È sempre lacerante quando ci lascia un giovane perché si interrompe quella narrativa della vita secondo cui la gioventù è fatta per fare domande e la vecchiaia per meditare sulle risposte. Eppure tu nella tua vita hai cercato soprattutto risposte, con un’energia tale da spingerci a riflettere anche su quello che non avremmo voluto sapere. Grazie Nadia, lasci una quantità di pensiero e di riflessione che hanno reso la tua esistenza eterna. Buon viaggio, Mara”.

Morta Nadia Toffa, gente da tutta Italia per l’ultimo saluto

Moltissima gente è accorsa oggi 14 agosto alla camera ardente per l’ultimo saluto a Nadia. La salma è arrivata nel primo pomeriggio insieme alla madre, era presente anche Davide Parenti, autore ed ideatore del programma televisivo Le Iene. Vi prego è un momento difficile. È come aver perso una figlia. Si, è molto dura”, si è limitato a dire. Omar Pedrini si è presentato con una rosa bianca ed era visibilmente commosso. I funerali di Nadia Toffa saranno invece celebrati venerdì mattina alle 10.30 in Cattedrale a Brescia.

[Foto: www.blastingnews.it]