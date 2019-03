Paola Caruso è diventata mamma

Fiocco azzurro per Paola Caruso, che è diventata mamma per la prima volta dando alla luce il piccolo Michele. La maternità dell’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ è stata resa nota da Barbara D’Urso su Instagram.

Michele primogenito di Paola Caruso

Sul profilo della conduttrice, infatti, Paola Caruso ha annunciato la nascita del suo primogenito direttamente dal letto di ospedale. “Una notizia meravigliosa che aspettavo con ansia: stanotte alle 3:02 è nato Michelino, 3,3kg d’amore!!! Un abbraccio grandissimo a @paolacarusoofficial e al suo piccolo, in attesa di farlo al più presto di persona”.

Così Barbara D’Urso ha manifestato la propria felicità per la nascita di Michele sul social network. Da parte sua la Caruso ha ricambiato l’affetto: “Ciao Barbara eccomi non vedevo l’ora di dirtelo finalmente è nato Michelino a te e tutte le persone che ci seguono sui social. Ci vediamo presto da te!”.

La vicinanza di Barbara D’Urso

La protagonista di ‘Domenica Live’ e ‘Pomeriggio Cinque’ ha accompagnato con la sua costante presenza la showgirl durante la sempre delicata fase della gravidanza, che tra l’altro ha trascorso senza il compagno Francesco Caserta.

A Paola Caruso sono arrivati gli auguri anche di Simona Ventura, che con lei ha vissuto la stimolante ma anche molto faticosa esperienza de ‘L’Isola dei Famosi’.

“Un’amicizia indissolubile! Congratulazioni @paolacarusoofficial welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!”. Questo il commento a caldo della stessa Ventura rivolto alla neomamma.

(Foto: https://vnews24.it)