Lei, Patrizia Grosso, è stata la donna che ha sposato e che è diventata madre del suo unico figlio Edoardo oggi 23enne, diventando la sua compagna di vita per tanti anni.

Patrizia Grosso: chi è?

Patrizia Grosso è l’ex moglie di Gerry Scotti. Lui ha il sorriso più popolare fra i personaggi maschili di Mediaset, conduttore con oltre 50 programmi all’attivo (e, forse, giunto alle soglie di un imminente addio alle scene).

Gerry Scotti, 63 anni il prossimo 7 agosto – oggi ha un’altra una compagna. Si tratta di Gabriella Perino, conosciuta quando era semplicemente la mamma di un ex-compagno di scuola di Edoardo e da allora sono inseparabili oltre che felici. Il tempo scorre, ma chi ha condiviso gli esordi professionali e buona parte del successo di Gerry – il cui vero nome è Virginio – è stata soprattutto Patrizia.

Dopo 11 anni di matrimonio, non ha retto i ritmi professionali del presentatore. Anche se solo nel 2009 ha ottenuto il divorzio consensuale dallo showman. Lui stesso ha dichiarato a VanityFair tempo fa, “ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”.



La verità

La stessa Patrizia aveva rivelato a Gerry di provare dei sentimenti per un altro uomo, ma i due si erano già allontanati negli anni precedenti. In un’intervista recente, il presentatore di Caduta Libera ha raccontato però la verità: Scotti sa perfettamente che se il matrimonio con la Grosso è finito è per colpa sua. Essendo sempre a lavoro, ha trascurato tantissimo la moglie.

Le strade si sono divise da allora: mentre il figlio ha studiato regia fra gli Studios di Los Angeles, Patrizia Grosso – stando alle news degli ultimi anni riportate da alcune fonti online – è riapparsa al fianco di uno degli imprenditori italiani più tenaci sul mercato dei media, Guido Veneziani, ricoprendo il ruolo di coordinamento editoriale in numerose riviste del gruppo, seppur lo scorso anno l’azienda ormai in fallimento, abbia ceduto buona parte delle sue testate ad un’altra società.

