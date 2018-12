Quale è il segno zodiacale di Ida Platano?

Ida Platano è stata una delle concorrenti di Temptation Island 2018. Si è presentata nel programma di Filippo Bisciglia dopo la partecipazione a Uomini e Donne stregando tutti, concorrenti e non solo. In molti si sono chiesti quale sia il suo segno zodiacale.

Il segno zodiacale di Ida Platano

La sua bellezza non è passata inosservata, labbra carnose, occhi scuri, atletica e formosa ha stregato il pubblico a casa e dei cavalieri, ammaliati dalla sua prorompente personalità. Per quanto riguarda il segno zodiacale di Ida Platano, lei è nata il 30 marzo ed è quindi del segno dell’Ariete. Ida infatti è dotata di una forte personalità, tende a dominare, ed è lungimirante sa cosa vuole e desidera ottenerlo a tutti i costi. Essendo del segno dell’Ariete spesso tende ad allontanare gli altri. Soprattutto gli uomini che si sentono intimoriti di fronte ad una donna con una personalità così vivace.

Ida ha un gusto per la vita, è sempre attiva, vivace e fantasiosa; non è un tipo che va d’accordo con tutti ma adora essere provocata e rispondere. Le sfide non la spaventano affatto e questo è chiaro. Ida si è trasferita giovanissima dalla Sicilia a Brescia per seguire il suo amore all’età di 18 anni. Proprio da lui ha avuto un bambino Samuele, nato sette anni fa. Il suo matrimonio è durato dieci anni.

Il presente di Ida

Attualmente la donna ha 37 anni e fa la parrucchiera. E’ serena dopo aver cercato a lungo l’amore. Si dichiara felice di essere mamma e che Samuele è, come è ovvio che sia, la cosa più importante della sua vita. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha frequentato Riccardo. I due sono usciti dallo studio il 9 maggio 2018 insieme addirittura soprannominati i nuovi Giorgio e Gemma.

Ha sempre dichiarato di essere una donna che crede nell’amore, che desidera un compagno che rappresenti il suo tutto, che le faccia battere il cuore come quando era giovane. Insomma, Ida ha sempre cercato un amore travolgente, di quelli che si vedono nei film e alla fine è riuscita a coronare il suo sogno d’amore. La mamma siciliana è molto attiva sui social dove colleziona follower e tanti commenti. Infatti, i suoi ammiratori non perdono un colpo e le fanno recapitare continuamente regali di ogni tipo e fiori.

Ida, la cui personalità vulcanica ha conquistato il pubblico, ha dimostrato la sua forza e la sua caparbietà. Tutte caratteristiche che la contraddistingueranno sempre essendo del segno dell’Ariete.

