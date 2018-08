Richard Gere padre a 68 anni?

L’attore del film American Gigolò, Richard Gere, pare stia per diventare per la seconda volta padre a 68 anni.

Richard Gere aspetta un figlio da Alejandra Silva

La notizia corre fuori e dentro il web già da un po’ e sembra che ormai non ci siano più dubbi. Richard Gere, 68 anni, starebbe per avere un secondo figlio dalla moglie Alejandra Silva. L’attore si è sposato con l’imprenditrice spagnola ad aprile scorso e per la coppia è il primo figlio.

Gere ha già un figlio, Homer James, avuto dall’ex moglie Carey Lowell. La notizia è stata rilasciata dalla giornalista spagnola di gossip Lydia Lozano. Secondo quest’ultima, Alejandra Silva sarebbe al terzo mese di gravidanza. Se la notizia fosse confermata dalla celebre coppia anche per lei sarebbe il secondo figlio. Il primo, Albert, è nato cinque anni fa dalla relazione con l’ex marito Govin Friedland.

Richard Gere non è il primo genitore over 50

Richard Gere si andrebbe così ad aggiungere alla cerchia dei genitori over 50 Vip. Ad esempio Mick Jagger che, due anni fa, a 73 anni, ha avuto l’ottavo figlio da Melanie Hamrick. Tra le donne, non si può non citare Brigitte Nielsen: è diventata mamma lo scorso giugno per la quinta volta. L’attrice danese ha dato alla luce una bambina, Frida, nata dall’amore insieme a Mattia Dessì, suo attuale marito.

La coppia è insieme da dodici anni. La nascita della bambina dimostra che si può diventare ancora madre ad un’età avanzata. Se Richard Gere dovesse confermare la notizia di gossip lanciata da Lydia Lozano, vorrà dire che sarà di nuovo padre a 68 anni.

(Foto: elpais.com)