Romina Carrisi dimagrita per problemi di salute. La confessione

Romina Carrisi parla dei suoi problemi di peso. L’ultima figlia di Al Bano e Romina Power, storica coppia della musica italiana, e non solo, ha parlato a cuore aperto.

Romina Carrisi dimagrita per problemi di salute

Romina Carrisi, nome vero Romina Jr. Jolanda è nata il 1° giugno del 1987. Di recente è apparsa piuttosto dimagrita rispetto alle foto che ha pubblicato tempo fa. Questo ha creato un certo allarmismo fa parte dei fan.

Per la figlia di Al Bano l’estate, come tante altre ragazze della sua età, rappresenta un momento per divertirsi e pubblicare alcuni gli scatti incentrati sulle sue vacanze. Nel caso di Romina, però, le sue foto in bikini sono servite a chiarire le cause della sua magrezza.

La ragazza ha spiegato la sua intolleranza al nichel, che l’ha costretta a cambiare totalmente il suo regime alimentare. “Mangio solo riso bollito e zucchine”, ha spiegato in una didascalia che accompagnava una sua foto al mare. Una frase la sua con cui ha cercato di giustificare la sua perdita di peso.

La salute viene prima di tutto

La verità, dunque, è che lei ha iniziato a salvaguardare la sua salute quasi dimezzando il suo regime alimentare e cambiando alimenti. L’intolleranza al nichel è una questione seria perché gran parte dei prodotti presenti in commercio contiene questa sostanza. Una sostanza presente quasi ovunque, dagli spinaci ai pomodori, dal cioccolato alla frutta secca.

La giovane ha rassicurato i fan di non aver nessuna malattia. Tuttavia, negli ultimi tempi ha parlato anche del rapporto con i suoi famigliari. In una recente intervista pubblicata sul settimanale Chi, infatti, ha rivelato dei dettagli importanti sui suoi fratelli adottivi. Cioè dei figli che suo padre Al Bano ha avuto con Loredana Lecciso.

“Li ho visti crescere e gli voglio bene”, ha detto Romina, smentendo qualsiasi pettegolezzo su presunti malumori da parte sua nei confronti dei fratellastri. Anzi, insieme a loro condivide pure la passione per la palestra.

In merito ai suoi genitori, invece, ha spiegato di ritenersi soddisfatta di poterli assistere alle loro esibizioni insieme. Ma di aver perso le speranze su un probabile ritorno di fiamma tra i due, nonostante i fan ci sperino ancora.

Romina tra passato, presente e futuro

Romina Carrisi ha avuto un ricordo anche per sua sorella Ylenia, scomparsa nel 1993 durante un viaggio negli Stati Uniti. Nell’intervista non ha nascosto una certa commozione nel rievocare quei tempi quando, da bambina, aspettava il ritorno a casa di sua sorella. Un ritorno che, purtroppo, non è mai avvenuto per cause che sono ancora tutte da chiarire.

La Carrisi, infine, ha smentito le sue intenzioni di tornare in televisione dopo l’esperienza nel reality “L’Isola dei Famosi” insieme a suo padre Al Bano. Però ha confermato che il sogno di diventare attrice non l’ha mai accantonato del tutto e che, se si presenterà un’occasione propizia, cercherà di sfruttarla al meglio. Al momento non le resta che godersi questi ultimi giorni di vacanza, postando sui social le sue foto in barca o al mare. E mostrando il suo nuovo peso forma, frutto della sua dieta speciale.

