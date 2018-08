Sabrina Ferilli mostra le sue curva in vacanza. All’età di 54 anni, la Ferilli da impazzire i fan con le sue foto acqua e sapone a Ischia.

Sabrina Ferilli in forma a 54 anni

Quest’anno la showgirl italiana e romana Sabrina Ferilli, ha deciso di passare le sue vacanze ad Ischia con suo marito Flavio Cattaneo. A stupire tutti i suoi fan e non solo sono state le foto in costume che ha postato sui suoi social. La donna si è mostrata su una barca indossando un costume molto semplice, verde bottiglia. Un fisico ancora da invidiare che sembra che non tenga conto degli anni che passano.

Sposata da tredici anni, è solita passare le sue vacanze romantiche sulla barca, insieme al marito, godendosi la vista mozzafiato delle isole del Tirreno e concedendosi anche qualche peccato di gola. Infatti in una foto appare davanti ad una guantiera di babà. Di sicuro, con un fisico così, non teme di certo qualche caloria in più. Da sempre Sabrina Ferilli è nota, e non ha mai nascosto, di essere una buona forchetta e di essere un’appassionata della buona cucina.

Il suo segreto

Ha confessato che lo sport è l’unico trucco che usa per rimanere giovane e in forma e di non aver paura del tempo che passa. A dimostrazione di ciò ha postato sempre numerose foto senza trucco, proprio come si sul dire: acqua e sapone. Tantissimi i commenti positivi degli utenti che l’hanno definita una regina di gran classe. Di certo il suo fisico sexy e mozzafiato non è passato inosservato anche ai paparazzi. Loro non aspettavano altro che immortalarla durante le vacanze, quando anche la showgirl si riposa, prima di riprendere la sua attività lavorativa.

Infatti a partire dal prossimo autunno sarà impegnata tra televisione, teatro e passerelle. All’età di 54 anni, senza bisogno di photoshop e ritocchi, Sabrina Ferilli resta tra le icone più sexy d’Italia e ha fan che comprendono tutte le età, dai più giovani ai più anziani. Molto apprezzata non solo per la sua bellezza ma anche per il savoir faire, per la sua simpatia e soprattutto per la sua semplicità che si evince da ogni intervista. Ed anche dalla sua vita, come in questo caso dalle foto in vacanza, quando parrucchieri, estetiste e truccatori sono lontani. Anche il bikini verde è semplice, reso sexy unicamente dal suo fisico con solo una collana. I soliti capelli sciolti che la rendono dall’aspetto selvaggio. Intenta a mangiare o nelle pose dei selfie Sabrina affascina ancora a 54 anni. Il tutto grazie ad una bellezza che sembra non essere mai stata scalfita dallo scorrere del tempo.

[Foto: www.tgcom24.mediaset.it]