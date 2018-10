Sara Affi Fella torna sui social con l’amica Marianna

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, è tornata sui social, ritratta in una foto della sua amica Marianna

Sara Affi Fella e la sua amica Marianna insieme in foto

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, è tornata a far parlare di sé. La ragazza, dopo essersi allontana dalla vita mondana e da quella televisiva, è apparsa in una foto. La giovane si è fatta vedere in una story caricata su Instagram dalla sua amica Marianna. In sottofondo c’è “Dalla tua parte”, nuovo successo di Alessandra Amoroso. La scelta della canzone non appare fuoriluogo, visto lo scandalo che ha travolto tempo fa Sara.

Il ritorno sui social si avvicina?

Dopo le dichiarazioni fatte dal suo ex fidanzato in merito alle minacce di morte, Sara Affi Fella si è vista “costretta” a chiudere tutti i suoi profili social. Nel giro di poche ore, infatti, l’ex tronista era stata ricoperta da insulti di ogni tipo. Non solo, lo scandalo che l’ha investita le ha fatto perdere tantissimi follower su Instagram e tanti like su Facebook. A ciò si aggiunga anche la perdita degli sponsor, che non hanno più voluto avere nulla a che fare con lei.

Per ora gli account restano chiusi

Nonostante Sara sia riapparsa sul profilo Instagram della sua cara amica, i suoi profili social rimangono chiusi. La foto al fianco di Marianna è comunque rimbalzata su tutti i canali, anche perché pare proprio che la stessa Marianna sia l’unica ad essere rimasta al fianco dell’ex tronista. Addirittura alcune care amiche di quest’ultima si sarebbero allontanate dopo aver saputo quanto accaduto.

Chissà se questa foto postata da Marianna sia il primo passo fatto da Sara Affi Fella, per poter ritornare ai “fasti” di un tempo. Voi credete che possa riuscire a riconquistare i suoi fan? O il danno, ormai, è irreparabile?

[foto: popcorntv.it]