La cantante statunitense Selena Gomez è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per un cedimento emotivo.

Selena Gomez perde la calma in ospedale

Secondo quanto riportato dal sito americano Tmz, infatti, Selena Gomez ha perso la calma in ospedale per le frequenti visite mediche dovute al monitoraggio di una perdita consistente di globuli bianchi.

La giovane donna, in una crisi di panico dovuta alla preoccupazione per le sue condizioni fisiche, avrebbe addirittura cercato di togliersi le flebo. E successivamente ha tentato di lasciare senza alcuna autorizzazione medica la stessa struttura ospedaliera in cui stava svolgendo le visite: Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

Selena Gomez è stata, però, fermata per poi essere trasportata in un rehab in modo da trovare serenità ed equilibrio mentale.

A fine settembre l’allontanamento dai social per Selena Gomez

Una vicenda che conferma indirettamente quanto lei stessa aveva comunicato a fine settembre in merito alla sua presenza sui social network. Ai suoi 144 milioni di followers, infatti, aveva comunicato di volersi prendere una pausa dal mondo della rete per vivere maggiormente la vita reale.

Iniziativa, questa, che ha suscitato più di un interrogativo considerando che ogni post su Instagram della cantante e attrice a stelle e strisce vale 684mila euro, di più di quelli di Cristiano Ronaldo.

In questa speciale classifica solo il personaggio televisivo Kylie Jenner la batte con un valore di 850mila per ciascun post.

[Immagine: www.corrieredellosport.it]