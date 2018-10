Simona Ventura di nuovo fidanzata con il suo compagno

Simona Ventura dà una nuova chance al suo compagno Gian Gerolamo Carraro. La vita sentimentale di Simona Ventura è sempre stata sotto la lente attenta e, a tratti invadente, del gossip. Della sua relazione con Gerò Carraro, infatti, se ne è molto discusso sul web, fino alla crisi che aveva portato, entrambi, a prendersi un momento di pausa.

Nuova “relazione” per Simona Ventura

Nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, SuperSimo, come viene simpaticamente soprannominata, ha voluto rassicurare i fan, annunciando che lei e Gerò sono tornati insieme. Complice anche una foto, che ha poi postato su Instagram, in cui si può ammirarla con il suo compagno. Entrambi sorridenti, tra le mani tenevano due bicchieri, e magari brindavano alla loro riconciliazione.

E a tal proposito Simona ha poi dichiarato: “Abbiamo deciso di trovare nuovi stimoli io e Gerò”. In quel momento, il Maurizio Costanzo Show è diventato uno spazio tutto suo, in cui si è lasciata andare ai ricordi, e dove ha raccontato quanto la sua storia con Carraro sia stata importante.

Una lunga relazione

Da otto anni, infatti, i due fanno coppia fissa e di burrascose crisi ne hanno superate tante. Gian Girolamo, detto Gerò, è figlio dell’imprenditore Nicola Carraro, noto ai media per aver sposato in seconde nozze Mara Venier, conduttrice con cui in passato Simona ha avuto qualche screzio.

In seguito la Ventura si è poi dilungata sul tipo di rapporto che vuole avere con il suo compagno. Lei è alla ricerca di una relazione più serena, libera, senza nessun tipo di imposizione, rimarcando il fatto di volersi sentire una donna forte. Ma nel celebre talk show di Costanzo ha voluto parlare anche delle difficoltà avute prima del suo ritorno in televisione.

“Sono anni che fanno di tutto per non farmi lavorare ma non ci sono riusciti”. Il riferimento a qualcuno che fa parte dell’ambiente sembra chiaro, però non ne ha voluto rivelare l’identità. Incalzata da Costanzo, infatti, non ha fatto i nomi di chi in passato ha tentato di ostacolarla.

Il successo a Temptation Island VIP

Eppure, Simona Ventura è una grande lavoratrice e ha sempre condotto i suoi programmi con estrema professionalità. Un esempio è il successo della prima edizione di Temptation Island Vip, format che ha ottenuto ottimi ascolti.

E a proposito di amore e passate relazioni, sull’isola delle tentazioni ha dovuto gestire anche il suo ex marito, quello Stefano Bettarini che tanto ha fatto soffrire la sua giovane fidanzata. E al pubblico non è sfuggita la sensibilità che Simona ha dimostrato nei confronti di Nicoletta Larini e i consigli preziosi che le ha dato.

Insomma, sulle questioni sentimentali la Ventura sembra avere il giusto tatto, un’empatia che ha sviluppato in base alle sue passate esperienze. La riconciliazione con Gerò ne è una dimostrazione e, forse, il buon Carraro avrà deciso che è meglio non lasciarsi sfuggire una donna simile.

[Foto: www.thesocialpost.it]