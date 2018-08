Temptation Island Vip: arrivano Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Il cast di Temptation Island versione Vip si va delineando di giorno in giorno. Il reality, alla cui conduzione ci sarà Simona Ventura, inizierà a metà settembre 2018. Secondo il settimanale Chi prenderanno parte all’isola anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Temptation Island: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast

Stando agli ultimi rumors sembra certa la partecipazione a Temptation Island di molti personaggi del mondo dello showbiz, tra i quali: Stefano Bettarini (ex marito della Ventura) con Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Il settimanale Chi dà per certa anche la partecipazione della coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due sono usciti da Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

I neo fidanzati hanno già deciso di mettere alla prova i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni? Ad oggi, la storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, va a gonfie vele e chissà se reggerà al confronto con i tentatori presenti a Temptation Island.

Le altre coppie famose

Nel cast dovrebbero essere presenti, oltre a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, il figlio del noto portiere Walter Zenga, Andrea, con la fidanzata Alessandra Sgolastra mentre non ci sono conferme su Alex Belli e Mila Suarez. Invece pare che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser abbiano negato un proprio coinvolgimento nel programma.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembra invece che siano in trattativa con Mediaset. In merito a chi saranno i tentatori, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Giulia De Lellis e Francesca Cipriani potrebbero trovare posto a Temptation Island Vip in questa inedita veste assieme a Davide Rossi, il figlio del rocker emiliano Vasco Rossi.

(Foto: YouMedia – Fanpage)