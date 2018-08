Dopo aver giocato e vinto la sua partita più importante contro la malattia, la cestista, modella ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Valentina Vignali ritornerà a praticare professionalmente il suo sport preferito: il basket.

Valentina Vignali ritorna a giocare

Nel prossimo campionato italiano di Serie A femminile, infatti, ci sarà anche lei con la squadra dell’Athena Roma. Nel 2013 la Vignali è stata colpita da un cancro alla tiroide che è riuscita a debellare e adesso è pienamente lanciata verso i suoi obiettivi sportivi.

Non vede l’ora di poter riprendere con continuità la carriera cestistica giocando soprattutto nel massimo campionato nazionale, da cui manca esattamente da dieci anni. Il basket e, in generale, la pratica sportiva è stato molto importante, per la 27enne giocatrice, al fine di uscire dal tunnel della malattia.

La cestista riminese ha sconfitto il cancro

Dopo la scoperta del tumore nel luglio 2013, Valentina Vignali si è subito operata sottoponendosi successivamente a due cicli di radioterapia. Adesso la malattia si è arrestata e può riprendere a coltivare i suoi sogni.

Uno su tutti, appunto, il basket con la disputa del massimo campionato nazionale riservato alle donne. Periodo di grandi cambiamenti per la Vignali anche sul fronte della vita privata. Dopo la lunga storia con Stefano Laudoni, la relazione si è rotta e la cestista adesso è ritornata single.

