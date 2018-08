Wanda Nara contro Maxi Lopez “Non paga il mantenimento dei figli”

Wanda Nara sarebbe di nuovo ai ferri corti con l’ex marito Maxi Lopez. La signora Icardi avrebbe accusato sui social il calciatore, padre dei suoi 3 figli, di non versare l’assegno di mantenimento per i loro 3 figli. Botta e risposta piuttosto accese tra Maxi Lopez e l’ex moglie, proprio quando l’ex coppia sembrava essersi riappacificata, ma a quanto pare le accuse non sono finite. L’ex attaccante dell’Udinese, che ha recentemente accettato un contratto annuale con la squadra del Vasco De Gama, non ha tardato a controbattere, e la sua risposta ha lasciato tutti senza parole.

Maxi Lopez risponde alle accuse di Wanda Nara “Le passo 150 mila euro l’anno”

“Se il mio ex versa assegni di mantenimento per i nostri tre figli? No, ma non ne abbiamo bisogno e va bene così”. Queste le aspre parole di Wanda Nara sui social, che dopo le tante domande dei followers sul mantenimento dell’ex marito ha deciso di rispondere con la sua versione dei fatti. Ma la replica di Maxi Lopez non si è fatta attendere. Il calciatore del Vasco de Gama ha dichiarato di dare all’ex moglie “150mila euro all’anno per prendere la zuppa e continuare a mangiare l’ossobuco milanese“. Un vero e proprio scambio di accuse al vetriolo per l’ex coppia, che dopo un periodo burrascoso sembrava essere tornata alla normalità. Ma in realtà la guerra per il mantenimento dei figli sembra non volersi fermare.

A conti fatti, sarebbero dunque 50 mila euro a figlio all’anno, ma a questo punto sono le parole della bella argentina contro quelle dell’attaccante dell’udinese. Poco tempo fa invece era stato proprio Maxi Lopez a sferrare un duro attacco contro l’ex moglie, che avrebbe pubblicato sui social uno screen di una loro conversazione privata in merito a chi dovesse tenere i figli. “Niente festa del papà, niente Natale, né Capodanno. Niente vacanze… Anziché pubblicare in maniera codarda i messaggi delle conversazioni solo a metà, abbi la maturità di migliorare come madre e invece di preoccuparti per quello che diranno, prova a risolvere le cose per il bene dei nostri figli che alla fine non sono io che soffro, ma loro”.

Queste le dure parole di Maxi Lopez contro l’ex moglie Wanda Nara.

Il triangolo Wanda Nara-Icardi-Maxi Lopez

La showgirl ha più volte rilasciato dichiarazioni sul suo presunto triangolo con i due calciatori Maxi Lopex e Mauro Icardi. L’argentina ha sempre dichiarato di non aver mai tradito l’ex marito, giurandolo sui loro 3 figli. Anzi, secondo quanto affermato da Wanda Nara, era proprio Maxi Lopez a tradirla in continuazione. “Quando eravamo in Argentina mi ha tradito anche con Marianna, la nostra governante che bella non era. Eravamo in casa e loro facevano l’amore mentre io dormivo in un’altra stanza con i bambini». La showgirl afferma inoltre che, quando ha iniziato la relazione con Icardi, la storia con Lopez era già finita da un pezzo.

[Foto: https://it.notizie.yahoo.com/]