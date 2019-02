Wanda Nara intrigante su Instagram

La moglie di Mauro Icardi ha postato un suo scatto su Instagram, sul quale appare meravigliosamente in forma.

Wanda Nara e la foto su Instagram

Wanda Nara da qualche anno a questa parte è una delle starlette di Instagram più amate. Salita alla ribalta per la sua storia d’amore con Mauro Icardi, Nara ha deciso di deliziare i suoi numerosissimi fan di Instagram con un nuovo scatto. Nella foto in questione, infatti, Wanda posa in una piscina, indossando una giacca in pelle con delle stelle cucite sopra e degli slip neri. A fare da accompagnamento, la frase “Don’t criticize what you can’t understand”, una citazione della canzone “The Times They Are a Changin” di Bob Dylan.

I fan in delirio

Nonostante sotto la foto appaiano appena 4 commenti, a far strabuzzare gli occhi sono i likes, arrivati a quasi 180 mila. Certo le forme di Wanda farebbero girare la testa a tutti e lei lo sa bene. Spesso nelle foto che pubblica, infatti, ama mostrare il suo fisico scultoreo e i follower non possono che apprezzare. E la signora Icardi di follower su Instagram non ne ha di certo pochi: ad oggi se ne contano quasi 5 milioni. Numeri che farebbero invidia a molte star ben più quotate.

Attenta alle critiche sui social

Wanda, oltre ad essere una ragazza splendida, ha spesso dimostrato di saper gestire al meglio ogni situazione. Stanca di essere presa di mira dagli hater, la giovane ha deciso di limitare il numero di commenti sulle sue foto. D’altra parte è stata attaccata spesso e volentieri per le cose più disparate: c’è chi l’ha criticata per controllare troppo il marito, chi per la sua immagine così esuberante.

[foto: bergamonews.it]