Zoe Cristofoli, chi è la nuova fidanzata di Corona?

Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata, Zoe Cristofoli. E’ questo il nome dell’avvenente modella che ha rubato il cuore di uno degli uomini italiani più discussi che ha da poco concluso la sua relazione con Silvia Provvedi.

Zoe Cristofoli: il profilo

Zoe Cristofili è l’ultima preda dell’ex re dei paparazzi. Soprannominata la tigre di Verona, la ventiduenne bionda mozzafiato, oltre ad essere una star di Instagram, con migliaia di follower al seguito, è una modella, dettaglio questo da non trascurare. Sì, perché la bella Zoe è stata testimonial del nuovo marchio d’abbigliamento di Corona. Sono molte le foto spuntate sui social che ritraggono la splendida modella mentre indossa i capi firmati “Adalet“.

In ogni caso, la relazione tra Fabrizio e Zoe non è stata ancora resa ufficiale. Tra le tiepide smentite di lei e il silenzio di Corona, questa nuova storia d’amore per ora sembra vivere solo di rumors. Mentre la bella Zoe, nota per i suoi tanti tatuaggi, continua la sua ascesa verso il successo amoroso, e non solo.

Un amore finito

La nuova “fiamma” di Corona arriva dopo la rottura della storia d’amore con Silvia Provvedi. A mettere la parola fine a questa relazione, a dir poco tormentata, pare essere stata proprio la cantante che, dopo un lungo periodo di crisi, avrebbe dato l’ultimatum a Fabrizio. Il tutto era cominciato a causa degli scatti ambigui che ritraevano Corona insieme alla più celebre delle sue ex (la showgirl argentina Belén Rodriguez),

Tutto ciò evidentemente non dev’essere bastato a scongiurare il rischio di una rottura definitiva. Nel frattempo, voci di corridoio parlano di Silvia già molto “vicina” a un altro uomo. Per la precisione, si tratta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Federico Chimirri).

La vita di Corona

Ciò che è sicuro è che Fabrizio adesso si sta concentrando a rinsaldare il legame con suo figlio Carlos e la sua ex moglie Nina Moric. Proprio a questo scopo, i tre stanno trascorrendo insieme le vacanze in Salento, come testimoniano le stories di Corona su Instagram.

Dopo anni di guerra e, soprattutto, dopo i guai giudiziari di Fabrizio tra i due sembra essere tornato il sereno. “Per il bene di nostro figlio”, sottolineano orgogliosamente i due ex coniugi, che hanno deposto le armi e ritrovato l’affetto forse mai perduto.

Detto questo, ora per Corona è arrivato il momento di voltare pagina e vivere una nuova storia d’amore.

Riuscirà Zoe Cristofoli., la tigre di Verona, a conquistare il cuore di Fabrizio e a tenere a bada un uomo dal carattere tutt’altro che docile?

