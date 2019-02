Haunted Hunt è uno dei giochi rompicapo e puzzle più complessi presenti nei game store. E’ molto emozionante e avvincente ti permette di metterti alla prova.

Haunted Hunt. Le soluzioni

Se non riesci ad andare avanti dopo il puzzle di Londra, ecco la soluzione per Haunted Hunt. Ecco nello specifico il Capitolo 1 livello 1.

Raccogli il tovagliolo da terra, immergilo nel secchio alla tua destra e pulisci il pavimento.

Raccogli la tazza e studia bene lo schema presente a terra. Ci sono il cuore, l’occhio e la luna. Ecco la combinazione che devi inserire nella scatola chiusa dove troverai del pane: prendilo. Sbatti la tazza contro la scatola, così attirerai il corvo e dagli il pane. In questo modo hai attivato la tua trasformazione.

Adesso, trasformato in corvo, potrai parlare con l’altro corvo e raccogliere il tagliacarte da terra. Butta lo specchio da dietro la tenda rossa. Prendi l’attizzatoio e lo specchio e con il tagliacarte afferrato prima ritaglia un triangolino dalla tenda.

Con l’attizzatoio apri la vasca della sirena, prendi la scatola nascosta e leggi il libro sulle farfalle. Apri la scatola e prendi lo scheletro nascosto al suo interno.

Seguendo la regola dei colori letta sul libro puoi ottenere le ali. La soluzione è: viola, verde, rosso, blu, giallo e infine verde. Per ottenere i denti invece devi utilizzare lo specchio e selezionare gli oggetti che non hanno il riflesso, indicati dal quadro appeso al muro.

Trasformandoti in corvo, con la rete all’interno della vasca, recupera le scaglie di sirena e utilizzale per completare l’incantesimo. Con il panno intriso del liquido uscito dopo l’incantesimo pulisci la targhetta e usa i numeri della soluzione per uscire dalla porta.

Altre soluzioni di Haunted Hunt

Ecco la soluzione per Haunted Hunt, nello specifico il Capitolo 1 livello 2. Prendi le candele e metà tovagliolo e socchiudi la porta in modo da creare il riflesso della luna sul tavolo. Il dipinto appeso sul muro ha la soluzione, devi ricrearlo. La sequenza di Paesi da ricreare sul globo è Inghilterra, Egitto, Francia, Spagna e Italia. Si aprirà una porta segreta, all’interno di questa stanza raccogli tutti gli oggetti: una tavoletta, la candela, la lastra di vetro ed il pendolo.

Prendi le sembianze del corvo e raccogli il resto degli oggetti: altre due candele, mezza tavoletta e la bacchetta. Posiziona tutti gli oggetti sul tavolo ricreando il dipinto, facendo attenzione alla prospettiva diversa. Con l’acciarino accendi tutte le candele. Usciranno i numeri 2043, selezionali sulla tavoletta.

Il nome del fantasma che verrà fuori è Baxter, disarmalo e sotto forma di corvo scappa via dal foro. Risolvi l’ultimo puzzle ricreando le crepe sul muro per seguire il giusto percorso.

[Foto: https://ongame.pro]