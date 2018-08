Minecraft vive sulla soglia di confine tra videogioco inflazionato e celeberrimo e videogioco super nerd solo per pochi. O meglio, il suo passaggio da gioco nerd a paradigma dell’universo video-ludico è merito dei numerosi youtubers che con gameplay più o meno comici gli hanno donato popolarità. Certo, in alcune occasioni questa popolarità è data dagli sfottò che alcune persone riservano a questo videogioco e agli youtuber che si cimentano nelle sfide che esso propone, ma come diceva Oscar Wilde “nel bene o nel male purché se ne parli.”.

Minecraft: le dritte

Sull’onda di questa frase oggi vi parleremo di Minecraft, e in particolare di due piccole dritte ai giocatori a sopravvivere al duro mondo rappresentato nel gioco. Ad essere ancora più precisa mi rivolgo ai giocatori della versione a pagamento di Minecraft. Bisogna dire, cari ragazzi, che i consigli non mai sono gratuiti. Infatti, nessuno regala niente qui.

Quindi a voi giocatori “contribuenti” nel mondo di Minecraft auguro una buona lettura.

Piantate, piantate, piantate

Piantate alberi non appena li avete abbattuti. Certo, su Minecraft non si rischia l’inquinamento atmosferico, ma verrà il momento in cui avrete bisogno di legna per crescere nel gioco e non ne avrete.

Per piantarli ripulite il terreno da foglie e germogli in modo da avere più spazio: quest’ultimi sono utilissimi se li mettete in una buca profonda il doppio del normale, perché anche la grandezza dell’albero raddoppierà.

L’Illuminazione

Si dice che Edison avesse paura del buio e che forse per questo motivo abbia inventato la lampadina. In un mondo come Minecraft questa supposizione assume sfumature un po’ più credibili vista la pericolosità di una scarsa illuminazione all’interno del gioco, foriera di brutti incontri con i mostri e di una cattiva crescita degli alberi.

Spero che questi piccoli consigli vi siano utili e vi permettano la sopravvivenza in un ambiente ostile come quello presentato su Minecraft.

[foto:minecraft.net/it-it/]