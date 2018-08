Il 28 settembre finalmente esce Fifa 19. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del calcio e che ormai sta per arrivare.

Quando esce Fifa 19?

Finalmente manca poco e in tanti sapranno quando esce Fifa 19, con Cristiano Ronaldo come testimonial. Anche quest’anno arriverà sulle console di ultima generazione l’attesissimo nuovo capitolo della serie calcistica targata EA Sports. Fifa 19, infatti, uscirà su Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo 28 settembre. Un titolo che presenta, oltre alla possibilità di scegliere tutte le squadre dei principali campionati europei, alcune interessanti novità.

Gli sviluppatori di Fifa 19 hanno puntato tutto su una modalità, la Champions League, trofeo che gli utenti potranno conquistare durante le varie sessioni di gioco. Forti di una licenza esclusiva, EA Sports consentirà ai videogiocatori di competere per il più prestigioso torneo calcistico al mondo.

Per parteciparvi basta selezionare una delle numerose squadre che sono presenti nella prossima edizione della Champions League. Ma si potranno scegliere anche altri team che non si sono qualificati, in modo da allargare la possibilità di scelta del giocatore. Molte quindi le novità previste.

Le varie modalità

La modalità Champions League di Fifa 19 si potrà usare anche nelle partite online, e nel Fifa Ultimate Team. E’ una modalità che permette di creare la propria squadra di campioni selezionati da ogni parte del mondo in base ai crediti ottenuti.

Un altro punto di forza di Fifa 19 sarà la modalità Carriera, introdotta nei due capitoli precedenti, e che torna anche in questa nuova versione. Si tratta di una sessione che consente di gestire un calciatore virtuale, Alex Hunter, e seguirlo nei suoi progressi calcistici. In pratica il giocatore potrà utilizzarlo nelle squadre minori e, in base alla qualità delle sue prestazioni, ricevere ingaggi dai team più blasonati.

La modalità Carriera si integra perfettamente con la Champions League voluta per questo nuovo capitolo. Nella modalità Il Viaggio – Campioni, si potrà gestire Alex all’interno del torneo sin dalle sue fasi iniziali, fino alla conquista del titolo.

Novità del gioco

In questo nuovo capitolo della serie Fifa 19, EA Sports ha deciso di ampliare il gameplay, migliorando la gestione dei calciatori nelle fasi di gioco, dal tiro al controllo della palla. Gli sviluppatori hanno dunque virato verso una dose maggiore di realismo, consentendo all’utente di gestire meglio i contrasti e le scivolate del proprio giocatore.

Offerta FIFA 19 - PlayStation 4 Grazie al motore Frostbite, EA SPORTS FIFA 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in FIFA 19.

FIFA 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza precedenti.

Gioca ai più importanti tornei per club, grazie a una serie di modalità su licenza che comprendono la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Uefa Super Cup

Modalità Champions League: Vivi tutte le emozioni del torneo ufficiale della UEFA Champions League, dalla fase a gironi fino alla gloriosa finale.

Nelle settimane scorse il trailer diffuso da EA Sports ha mostrato parte delle potenzialità di questo gioco, rivelando le peculiarità di un motore grafico ridefinito e di effetti sonori migliorati rispetto ai capitoli precedenti. Gli appassionati di videogame, il prossimo 28 settembre, dovranno puntare senz’altro su Fifa 19, che punta a diventare il titolo sportivo dell’anno.

[foto: the18.com]