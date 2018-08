Ecco alcuni trucci per completare le partire di Soccer Star 2018. Vi sono dei trucchi che aiutano a semplificare il gioco per godersi al meglio le partite. Scopriamoli insieme.

Soccer Star 2018, i trucchi

Per gli amanti del calcio, Soccer Star 2018 è sicuramente uno dei giochi più appassionanti. Si mira a vivere l’esperienza di un calciatore professionista, per arrivare a diventare una stella sulle scene internazionali. Il talento non si dimostra solo in campo. Per questo il giocatore dovrà dimostrare abilità anche nel convincere l’allenatore a puntare sulle sue capacità, a fare un gioco di squadra eccellente e ad essere stimato tra i compagni.

Il gioco è molto complicato e si basa su tante regole. Si può giocare attraverso qualsiasi dispositivo mobile, sia in modalità multiplayer che offline. Nel caso in cui si utilizzano dei trucchi è opportuno sapere che nella versione multiplayer si potrebbe correre il rischio di essere bannati. Quindi i piccoli espedienti vanno adoperati a proprio rischio e pericolo.

Consigli per voi

Innanzitutto per avere più forza è necessario avere più monete. Per farlo si possono scaricare delle app che funzionano sia per Android che per i sistemi Ios. Vi consentiranno di avere a disposizione un portafoglio illimitato.

Tramite queste app si può avere anche energia infinita, che serve appunto al calciatore per potersi allenare e vincere le partite. Si tratta di app che hanno un’interfaccia molto intuitiva e permettono di avere un gioco più potenziato e sconfiggere gli avversari. I trucchi si possono utilizzare sia per tutta la durata della partita, sia nel momento in cui si ha bisogno per ribaltare le sorti del gioco. Tuttavia occorre pensare che il rischio di essere bannati ci sta, anche se in percentuale molto bassa.

Bisogna quindi non approfittare degli aiutini e giocarseli nel momento opportuno. Gli avversari non possono accorgersi se si utilizzano trucchi a Soccer Star 2018. Vi sono differenti app che si possono scaricare per fornire un aiuto di questo genere. E quindi avere potenziamento di gemme, monete ed energia. Occorre solo scaricare quello più adatto all’aiuto che si cerca e possibilmente più facile da gestire. Come spazio possono occupare circa 100 MB.

[Foto: http://iranapps.ir]