Alternative a HesGoal: altri siti per il calcio in streaming

Esistono delle valide alternative a HesGoal? Se ami guardare il calcio in streaming ecco una lista dei migliori siti per seguire tutte le partite in diretta. Molti utenti utilizzano HesGoal per vedere le partite di calcio in streaming, ma spesso il sito inglese è in sovraccarico. Per fortuna esistono delle alternative per seguire le tue partite di calcio preferite. Negli ultimi mesi Sky e Mediaset Premium hanno dovuto fare i conti proprio con questi siti concorrenti e anche con Facebook, che spesso trasmette in diretta contenuti sportivi protetti da copyright. Ecco le migliori alternative a HesGoal.

Alternative a HesGoal per il calcio in diretta

Se siete amanti del calcio in streaming, ecco una lista di siti alternativi a HesGoal. CricSports permette di vedere le partite di calcio in streaming dei campionati di calcio più conosciuti. Le partite di calcio in diretta si possono guardare su PC, telefono o Tablet. Su CricSports si possono guardare anche le partite di cricket. Un’altra alternativa a HesGoal è RojaDirecta, uno de siti più conosciuti al mondo per quanto riguarda gli eventi sportivi. Qui potete trovare diversi canali di calcio in streaming e altri sport accessibili attraverso il web. First Row Sports è un altro sito dove si possono seguire le partite live, con qualche annuncio pubblicitario. Si possono vedere anche partite di basket, rugby e altri sport.

Tra le alternative a HesGoal troviamo anche Live Soccer TV, che trasmette il calcio in streaming ma anche classifiche, notizie e informazioni sugli eventi sportivi. Il sito è navigabile anche tramite applicazione per smartphone ed è disponibile anche in lingua spagnola ed inglese. Feed2All offre moltissimi video in diretta da tutto il mondo. Il sito si occupa principalmente di calcio in diretta streaming, ma ci sono anche feed video per altri sport come cricket, snooker e freccette. Un’ottima soluzione se state cercando un’alternativa a HesGoal.

Alternative a HesGoal, altri siti per il calcio in streaming

Esistono anche altre alternative a HesGoal. Tra gli altri siti per vedere il calcio in diretta troviamo anche Stream2Watch e FromHot. Il primo trasmette le partite di calcio dei campionati con una chat mobile degli utenti che inviano messaggi mentre guardano la partita.

FromHot invece, oltre al calcio in streaming offre anche diversi canali per il ciclismo, il basket e l’hockey. Un’altra valida alternativa a HesGoal è CricHD, che inizialmente nasce come sito per le partite di cricket. Oggi CricHD trasmette in diretta streaming anche le partite di calcio, che si possono guardare gratis e senza installare nessun plugin.

